20:15 Uhr, Das Erste, Babylon Berlin, Krimidramaserie

Berlin, im Frühjahr 1929: Eine Metropole in Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt - alles befindet sich in radikalem Wandel. In dieser Kulisse findet sich der junge Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) aus Köln wieder. Ein scheinbar simpler Fall wird sein Leben bald für immer verändern. Im Rahmen seiner Ermittlungen gegen einen Pornoring stößt Rath bei einer Razzia auf ein brisantes Foto. Der Fall, den er gemeinsam mit Kommissar Wolter (Peter Kurth) begleitet, erfährt so eine unerwartete Wendung. Gleichzeitig passiert ein Zug mit brisanter Fracht unkontrolliert die Grenze von Russland nach Deutschland.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Profi - Sommer-Special, Kochshow

In der zweiten Folge, moderiert von Ruth Moschner, wollen Oliver Pocher, Dennis aus Hürth und Evelyn Burdecki mit der Hilfe von Koch-Coach Holger Bodendorf Profikoch Steffen Henssler grillen. Nicht nur das: In einem der Kochgänge muss er sich unerwartet gegen Starkoch Tim Mälzer am Grill messen! Reiner Calmund, Maria Groß und Gerhard Retter vergeben nach jeder Grillrunde Punkte.

20:15 Uhr, RTL, Mechanic: Resurrection, Action

Auftragskiller Arthur Bishop (Jason Statham) wollte seinen Job endgültig an den Nagel hängen - so der Plan. Doch seine gewalttätige Vergangenheit holt ihn schnell wieder ein, als ein Ex-Auftraggeber seine Geliebte Gina (Jessica Alba) entführt und droht, sie innerhalb von 36 Stunden zu töten. Wieder in seinen alten Job erpresst, reist der "Mechanic" um die ganze Welt und tut das, was er am besten beherrscht: drei Auftragsmorde begehen und diese wie Unfälle aussehen lassen...

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Die andere Tochter, Familienmelodram

Jette (Paula Schramm) bekommt eines Tages die Nachricht: Kurz nach der Geburt wurde sie im Krankenhaus mit einem anderen Mädchen vertauscht. Doch die unbekannte Familie blockt alle Kontaktversuche ab. Jette, die sich hingebungsvoll um ihren erblindenden Vater Henrik (Leonard Lansink) kümmert, möchte eigentlich nur ihre leibliche Mutter kennenlernen. Doch die Unternehmer-Familie Borgen setzt den Anwalt Steffen Kronberg (Max Woelky) auf Jette an. Er soll Jette vom Firmenvermögen fernhalten.

20:15 Uhr, Sat.1, Spy - Susan Cooper Undercover, Actionkomödie

Susan Cooper (Melissa McCarthy) arbeitet für die CIA - hinter dem Schreibtisch. Doch als ihr Partner und Top-Agent Bradley Fine (Jude Law) ausfällt, muss sie sich als Undercover-Agentin beweisen und ihre Wohlfühlzone verlassen. Für die Sicherheit der Nation macht sie sich, getarnt als alleinerziehende Mutter aus Iowa, auf die Suche nach einer versteckten Bombe. Dabei tritt sie in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen.