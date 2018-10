20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Oxford, Romanze

Historikerin Nina Petersen (Mira Bartuschek) kehrt nach fünf Jahren an ihren Studienort Oxford zurück. Im Taxi überrascht sie ihre alte Liebe Prof. Rothwell (Dominic Raacke), der sie zu Vorlesungen an die Sommeruniversität eingeladen hat. Sie hatte ihm damals bei der Übersetzung deutscher Briefe geholfen, jene Briefe, die ihr Schicksal mit dem des "Studenten" Daniel (Michael Raphael Klein) verbinden werden. Ohne dass es Nina ahnt, ist Daniels Vergangenheit durch die Flucht seiner Großmutter aus Deutschland schon lange ihr Forschungsobjekt.

20:15 Uhr, ProSieben, X-Men - Apocalypse, Fantasyfilm

Er wurde einst als Gott verehrt - Apocalpyse ( Oscar Isaac), der erste und mächtigste Mutant der Welt. Als er nach tausenden von Jahren aus seinem Schlaf erwacht, findet er, entgegen seiner Vorstellungen, eine von Menschen beherrschte Welt vor. Um das zu ändern, versammelt er eine Gruppe mächtiger Mutanten. Dieser Bedrohung stellt sich Professor X (James McAvoy) entgegen.

20:15 Uhr, RTL II, Contagion, Virenthriller

Die US-Amerikanerin Beth Emhoff kehrt von einer Dienstreise aus Asien zurück und stirbt kurz darauf im Krankenhaus an einem unbekannten Virus. Ihr Sohn Clarke zeigt bald die gleichen Symptome und stirbt ebenfalls. Ihr Mann Mitch (Matt Damon) wird direkt in Quarantäne genommen, erweist sich aber immun gegen den Virus. Kurze Zeit später verbreitet sich eine Epidemie im ganzen Land. Während die Wissenschaftler Dr. Ellis Cheever (Laurence Fishburne), Dr. Erin Mears (Kate Winslet) und Dr. Ally Hextall (Jennifer Ehle) versuchen, ein Heilmittel zu entwickeln, reist Dr. Leonora Orantes (Marion Cotillard) von der Weltgesundheitsbehörde in Genf nach Hongkong, wo man den Ursprung der Krankheit vermutet.

20:15 Uhr, sixx, Noch einmal Ferien, Komödie

Georgie Byrd (Queen Latifah) ist eine ganz normale Frau: Sie ist eine Verkäuferin in New Orleans, versagt sich jedes Vergnügen, isst nur Magerkost und himmelt einen Mitarbeiter aus der Ferne an. Nachdem sie erfährt, dass sie eine tödliche Krankheit hat, entscheidet sich die schüchterne Frau, nach Europa zu reisen. Dort steigt sie in einem Nobelhotel ab, diniert nur vom Feinsten und sagt den anderen Gästen des Hauses offen und ehrlich ihre Meinung. Wird die Wahrheit sie verändern?

20:15 Uhr, ONE, Frankfurt, Dezember '17, Drama

Ein brutaler Angriff auf den Obdachlosen Lennard (Christoph Luser) in der Frankfurter Innenstadt verknüpft die Schicksale dreier Frauen miteinander: Irina (Lana Cooper), eine 28-jährige Krankenschwester, hat die Gewalttat mit angesehen, während sie mit dem verheirateten Oberarzt Carl (Barnaby Metschurat) im Auto Sex hatte. Carl hat kein Interesse daran, dass Irina eingreift oder sich als Zeugin meldet. Er verlangt von ihr zu schweigen. Dies stürzt sie in einen tiefen Konflikt.