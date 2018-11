20:15 Uhr, ProSieben: Dirty Grandpa, Komödie

Nach dem Tod seiner Frau möchte Rentner Dick (Robert De Niro) noch einmal so richtig die Sau rauslassen - und zwar am liebsten mit seinem spießigen Enkel Jason (Zac Efron), der kurz vor der Hochzeit mit der erzkonservativen Meredith (Julianne Hough) steht. Dick schlägt vor, nach Daytona zum Spring Break zu fahren. Jason ist fassungslos, als sich herausstellt, dass sein Opa ein sexbesessenes Feierbiest ist...

20:15 Uhr, Sat.1: The Voice of Germany, Musikshow

In den Battles treten die Talente eines Teams mit einem gemeinsamen Song gegeneinander an. Direkt im Anschluss entscheidet der eigene Coach, wer weiter kommt. Doch eine Niederlage bedeutet noch nicht das Ende: Die drei anderen Coaches können das Talent im "Steal Deal" in ihr Team holen. Buzzert mehr als ein Coach, sucht sich wieder der Sänger sein Team aus. Jeder Coach darf ein Talent für die anschließenden Sing-Offs klauen.

20:15 Uhr, RTL: Warcraft - The Beginning, Fantasy

Als klar wird, dass ihr Land zum Sterben verurteilt ist, stürmen gefährliche Ork-Krieger das einst friedliche Land Azeroth, um sich dort niederzulassen. Die Einwohner von Azeroth lassen sich nicht vertreiben. Ein gewaltiger Krieg entscheidet über Fortbestand und Untergang. Adaption des Fantasy-Spielehits "World of Warcraft".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Treibjagd, Krimi

Die Bürger im Hamburger Stadtteil Neugraben leiden seit langem unter einer Einbruchserie. Sie leben in Angst, trotz der Sonderkommission gegen organisierte Einbruchsbanden, für die auch die Kommissare Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) tätig sind. Als ein junger Mann bei einem Einbruchsversuch auf frischer Tat vom Besitzer eines Einfamilienhauses erschossen wird, scheint der Fall klar: Der Einbrecher hatte eine Waffe bei sich, und der Anwohner handelte in Notwehr. Doch Falke und Grosz haben ein ungutes Gefühl, denn die Waffe des Einbrechers entpuppt sich als Attrappe. Zudem scheint ein Komplize am Tatort gewesen zu sein, der jetzt auf der Flucht ist.

20:15 Uhr, VOX: Kitchen Impossible, Kochduell

Während sich Tim Mälzer unter anderem damit plagt, Fischblase und Seegurke in Hongkong zuzubereiten und bei schwerem Seegang Erbsensuppe für 60 Personen zu kochen, sorgen Tim Raues Vorbereitungen für das schottische Nationalgericht Haggis beim örtlichen Metzger für Kopfschütteln. Als er dann auf Island mit der Forderung konfrontiert wird, Hákarl, fermentierten Grönlandhai, zuzubereiten, ist er erst einmal entsetzt.