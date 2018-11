20:15 Uhr, ZDF, Cecelia Ahern: Dich zu lieben, Dramolett

Claire Lynam (Jessica Ginkel) arbeitet in der Dubliner City Gallery und ist schwer verliebt in den Banker Mark Gallagher (Jens Atzorn). Ihr Glück endet jäh, als Mark bei einem Autounfall ums Leben kommt. Mehrere Monate danach ist die junge Frau noch immer in ihrer Trauer gefangen. Nicht mal ihre beste Freundin Fiona Sullivan (Jule Ronstedt) schafft es, Claire abzulenken. Was Fiona nicht ahnen kann: Für Claire ist Mark gar nicht gegangen! Denn wenn sie an seinem Porträt malt, erscheint ihr der tote Freund. Doch nur sie kann ihn sehen.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - 4 Nationen Special, Sportshow

Heute treten Teams aus vier Nationen gegeneinander an. Jeweils sechs Top-Athleten der "Ninja Warrior"-Shows aus Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland kämpfen in drei Runden auf dem Ninja Warrior-Parcours gegeneinander, bis sich am Ende ein Athlet der beiden besten Teams am "Mount Midoriyama" versuchen darf. Welche Nation hat die besten Athleten?

20:15 Uhr, RTL II, Green Lantern, Superhelden-Actionabenteuer

Hal Jordan (Ryan Reynolds) ist ein Draufgänger-Typ. Sein Privatleben ist, vorsichtig ausgedrückt, chaotisch. Eines Tages wird der tollkühne Air-Force-Testpilot als erster Erdbewohner von einem mysteriösen Ring auserwählt, den Eid der Grünen Laterne zu leisten. Dieser Schwur macht ihn zum Mitglied der sogenannten "Green Lanterns" - einer intergalaktischen Elitetruppe von Kämpfern hoch entwickelter außerirdischer Zivilisationen. Ihr Ziel: Das Universum zu beschützen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1, Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen.

20:15 Uhr, 3sat, Die Freibadclique, Drama

Sommer 1944, Schwäbisch Hall. Entgegen der Kriegspropaganda und dem verordneten Heldentum träumen die 16-jährigen Jungs der Freibadclique von Swingmusik, Sex und Freiheit - und von Lore, der Luftwaffenhelferin vom Fliegerhorst, die in ihrem roten Badeanzug alle Blicke auf sich zieht. Gleichzeitig ahnen Onkel (Jonathan Berlin), Knuffke (Theo Trebs), Bubu (Andreas Warmbrunn), Zungenkuss (Joscha Eißen) und Hosenmacher (Laurenz Lerch), dass sie dem Schrecken der Front nicht entkommen werden.