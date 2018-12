20:15 Uhr, ProSieben, The Jungle Book, Dschungelabenteuer

Der Menschenjunge Mogli wird im Dschungel ausgesetzt und fortan von Wölfen großgezogen. Inmitten seiner tierischen Familie lebt er jahrelang unbeschwert, bis Tiger Shir Khan seine Klauen nach ihm ausfährt. Mogli beschließt, den Weg zurück zu den Menschen zu finden. In Begleitung von Panther Baghira und Bär Balu macht er sich auf den Weg...

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Musikshow

Wer schafft es ins große Finale von "The Voice of Germany"? Die zwölf verbliebenen "Voice"-Talente aus dem Team von Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Michael Patrick Kelly und den "Fanta 2" Michi Beck und Smudo müssen ein weiteres Mal unter Beweis stellen, dass sie zu den besten Stimmen Deutschlands gehören. Per Telefon- und SMS-Voting wählen die Zuschauer ein Talent pro Team ins Live-Finale von "The Voice of Germany".

20:15 Uhr, RTL II, The Interview, Superhelden-Politsatire

Dave Skylark (James Franco) ist der Moderator der erfolgreichen Celebrity-Talkshow "Skylark Tonight". Als Dave erfährt, dass sogar Kim Jong-un ein Fan seiner Show ist, beauftragt er seinen Freund und Produzenten Aaron Rapaport (Seth Rogen), ein TV-Interview mit dem nordkoreanischen Diktator zu vereinbaren. Beide sind überrascht, als sie tatsächlich zu einem Drehtermin nach Nordkorea eingeladen werden. Vor ihrer Abreise tritt die C.I.A. an die beiden naiven Journalisten heran und beauftragt sie, Kim Jong-un mit Hilfe eines vergifteten Pflasters zu töten.

20:15 Uhr, RTL, James Bond 007 - Spectre, Agentenaction

Terroranschläge erschüttern die Welt. In Mexiko kann James Bond (Daniel Craig) knapp einen Anschlag auf ein Stadion verhindern. In London sollen die Doppel-Null-Agenten abgeschafft werden. Menschen sind angeblich nicht mehr zeitgemäß im Kampf gegen Terror und Gefahr. Bond kommt einer Organisation namens "Spectre" auf die Schliche, die mittels modernster Technik die Weltherrschaft an sich reißen will. Und trifft alte Bekannte wieder.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Das Geheimnis der Blumeninsel, Familienmelodram

Amy Harding (Eva-Maria Grein von Friedl) hat einen großen Traum. Sie will die verwahrloste Blumenfarm ihrer Großeltern auf den Scilly Islands wieder zum Blühen bringen. Weil der Betrieb trotz aller Mühe nicht genug abwirft, beschließt ihr Mann John (Christian Natter), in seinen alten Beruf zurückzukehren. Er nimmt eine Stelle als Literaturprofessor an der Universität Plymouth an. Ausgerechnet dort lebt jedoch Amys Mutter Maggie (Marie Theres Kroetz Relin). Amys und Maggies Verhältnis ist derart belastet, dass Amy beschließt, auf der Insel zu bleiben. Diese Entscheidung wird jedoch zur Belastungsprobe für Amys Ehe.