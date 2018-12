20:15 Uhr, VOX, Guidos Shopping Queen des Jahres, Stylingshow

Wer wird die Jahresbeste? Eliene (37) aus München, Sonja (48) aus Hamburg, Johanna (23) aus Berlin und Luisa (33) aus Hannover wurden in diesem Jahr bereits "Shopping Queen". In Berlin kämpfen sie nun um den krönenden Jahres-Titel. Unterstützung bekommen sie von vier Promi-Damen, die sich beim Shoppen bestens auskennen: Sila Sahin (33), Patricia Kelly (49), Bonnie Strange (32) und Anouschka Renzi (54).

20:15 Uhr, ZDF, Der Froschkönig, Märchenfilm

Isabelle (Anuschka Tochtermann), reiche Tochter eines Schlosshotelbesitzers, verliert eine goldene Kette. Jimi, der als Taucher Aquarien reinigt, holt sie ihr zurück. Doch dafür muss Isabelle mit ihm einen Vertrag schließen und Jimi (Bernd-Christian Althoff) ihre Welt zeigen. Vier Wochen wird er sie auf Schritt und Tritt begleiten. Denn er hat sich auf den ersten Blick in sie verliebt. Davon ahnt Isabelle nichts, für sie ist Jimi die reinste Zumutung. Isabelle will Jimi, der aus einer ganz anderen Welt stammt, so schnell wie möglich wieder loswerden.

20:15 Uhr, RTL, Die Eiskönigin - Völlig unverfroren, Digitaltrickmusical

Die mutige, aber auch ziemlich tollpatschige Prinzessin Anna macht sich gemeinsam mit dem kernigen Eislieferanten Kristoff und dessen treuem Rentier Sven auf die abenteuerliche Suche nach ihrer Schwester Elsa. Diese hat mit ihren Zauberkräften das gesamte Königreich Arendelle in einen ewigen Winter versetzt und soll sich seitdem auf dem Nordberg in einem riesigen Eispalast verschanzt haben. Auf ihrer Reise müssen sich Anna und Kristoff gegen die eisigen Naturgewalten durchsetzen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice Senior, Castingshow

"Wer 'The Voice' kennt, wird 'The Voice Senior' lieben", prophezeit Sascha Vollmer. "Ich glaube, dass 'The Voice Senior' alles in den Schatten stellen wird", sagt Alec Völkel. Nach fünf Jahren Pause sitzen die Frontmänner von The BossHoss wieder auf Deutschlands berühmtesten roten Drehstühlen. Im Wettstreit mit den weiteren Coaches Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Sasha batteln sich The BossHoss um die beste Stimme ab 60 - bei "The Voice Senior".

20:15 Uhr, ProSieben, Fack ju Göhte 2, Komödie

Zeki Müller (Elyas M'Barek), mittlerweile Lehrer auf der Goethe-Gesamtschule, ist urlaubsreif, denn frühes Aufstehen, Korrigieren von Klassenarbeiten und nervige Teenager sind überhaupt nicht sein Ding. Die von Rektorin Gerster (Katja Riemann) vorgeschlagene Exkursion nach Thailand kommt also wie gerufen. Leider muss Herr Müller während des "Urlaubs" jedoch die Terror-Klasse 10b beaufsichtigen ...