20:15 Uhr, ZDF, Ein ganzes halbes Jahr, Drama

Die 26-jährige Louisa (Emilia Clarke) nimmt eine Stelle bei der reichen Familie Traynor an. Sie soll den gelähmten Sohn, Will, unterstützen und unterhalten. Doch der verbitterte Will (Sam Claflin) lehnt Louisa ab. Außerdem hat er andere Pläne, in die Louisa nicht passt. Wills Vater Stephen (Charles Dance) hat Louisa bewusst verschwiegen, dass Will bereits das Ende seines Lebens plant, und zwar mittels eines sogenannten "assistierten Suizids" in der Schweiz. Sechs Monate, also ein ganzes halbes Jahr, hat er seinen Eltern zuliebe die Reise in die Schweiz aufgeschoben.

20:15 Uhr, ONE, The Ledge - Am Abgrund, Thrillerdrama

Es gibt Tage, da kommt eins zum anderen: Am Morgen erfährt der Familienvater Hollis Lucetti (Terrence Howard), dass seine beiden Kinder nicht von ihm sind. Statt sich erst einmal von dem Schock erholen zu können, muss der Detective kurz darauf zu einem Noteinsatz. Auf dem Dach eines Hochhauses soll er den Selbstmord von Gavin (Charlie Hunnam) verhindern, der um Punkt zwölf in die Tiefe springen will. Eine Sache ist jedoch alles andere als typisch, denn Gavin ist nicht lebensmüde: Hollis bleibt nur eine Stunde, um die Hintergründe herauszufinden und Gavin zur Umkehr zu bewegen.

20:15 Uhr, RTL II, Minority Report, Sci-Fi-Thriller

Washington, 2054: Dank Pre-Crime, einer Spezialabteilung für Verbrechensverhinderung unter der Leitung von John Anderton (Tom Cruise), gehört Kriminalität der Vergangenheit an. Pre-Cogs, hellseherisch begabte Polizisten, können Verbrecher schon vor der Tat ermitteln und ausschalten. Als eines Tages ausgerechnet Anderton als künftiger Mörder identifiziert wird, befindet er sich plötzlich auf der Flucht vor dem eigenen System.

20:15 Uhr, Tele 5, Moby Dick, Sci-Fi-Abenteuerdrama

Auf der Suche nach Lohn und Abenteuer heuert Ishmael (Charlie Cox) im Walfang-Mekka Nantucket auf der "Pequod" an. Unter dem Kommando von Captain Ahab (William Hurt), der ein Bein im Kampf mit einem weißen Wal verlor, sticht die Crew in See. Allein der erste Offizier Starbuck (Ethan Hawke) ahnt, dass dies kein normaler Walfang wird, sondern der Rachefeldzug von Ahab gegen den Wal.

22:10 Uhr, ZDF, "Die Fledermaus" aus der Semperoper, Operette

Wenn es um Musik zum Jahreswechsel geht, ist die "Fledermaus" vorne dabei. Johann Strauss' komische Operette aus der Dresdner Semperoper ist damit kurz vor Silvester das ideale Programm. Und mit vorzüglicher Besetzung: Jonas Kaufmann mit seinem Rollendebüt als Eisenstein, Rachel Willis-Sørensen als seine Frau Rosalinde, Elisabeth Kulman als Prinz Orlofsky. Am Pult der Staatskapelle Dresden steht einer der besten Dirigenten weltweit: Franz Welser-Möst. Schauspieler Sky du Mont schafft mit seiner Bühnenpartnerin, der Kabarettistin Christine Schütze, humorvoll pointierte Überleitungen zwischen den einzelnen Akten.