20:15 Uhr, VOX, Pixels, Sci-Fi-Action

Im Jahr 1982 wurde eine Raumsonde ins Weltall geschickt, um eine Nachricht des Friedens an außerirdische Lebewesen zu senden. Unglücklicherweise wird diese von den Aliens gegenteilig verstanden und sie greifen die Erde in Form von Videospielcharakteren an. Die einzige Hoffnung sind die Arcade-Champions Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) und Eddie Plant (Peter Dinklage). Diese müssen ihre Expertise nutzen, um die Aliens zu besiegen.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Heimkehr, Familienmelodram

Als die Möbelmacherin Ellen (Isabell Polak) erfährt, dass es ihrem Vater Stellan (Stefan Gubser) und der familieneigenen Bootsmanufaktur schlecht geht, kehrt sie nach Hause zurück. Dort trifft sie auf ihren Ex-Freund Lennard (Martin Bretschneider). Ihr Vater Stellan ist abweisend. Er gibt Ellen noch immer die Schuld am Tod ihrer Mutter. Zudem ist Lennard jetzt mit ihrer Schwester Bibi (Anna von Haebler) verlobt. Ellen wäre schon längst wieder weg, wäre da nicht der charmante Unternehmer Anders (Roman Roth), der ein Boot bei der Firma beauftragt.

20:15 Uhr, Sat.1, Dancing on Ice, Eistanzshow

In der Live-Show "Dancing on Ice" tanzen Künstler und Spitzensportler: Curvy-Model Sarina Nowak, Musik-Star John Kelly, der vierfache Bob-Olympiasieger Kevin Kuske, Schauspieler Timur Bartels ("Club der roten Bänder") und Tanzprofi Detlef D! Soost sind dabei. Die verletzte Sängerin Sarah Lombardi wird vorerst nicht antreten, dafür springt die eigentlich ausgeschiedene Moderatorin Aleksandra Bechtel ein. Wer beeindruckt das Publikum am meisten?

20:15 Uhr, sixx, Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen, Märchenspaß

Königin Clementianna (Julia Roberts) ist entsetzt. Deren magischer Spiegel prophezeit ihr, dass sie nicht mehr die Schönste ihres Königreichs ist. Ausgerechnet ihre Stieftochter Schneewittchen (Lily Collins) läuft ihr langsam aber sicher den Rang ab. Clementianna verbannt die junge Frau kurzerhand in den finsteren Wald. Dort trifft Schneewittchen auf sieben Zwerge und schmiedet gemeinsam mit ihnen einen Plan, die Königin vom Thron zu stoßen.

21:45 Uhr, 3Sat, Bella Australia, Komödie

Gerührt und nichtsahnend verfolgt Bella (Andrea Sawatzki) gemeinsam mit Martin (Thomas Sarbacher) die Abifeier ihrer Kleinen. Da eröffnet Martin Bella, dass er sich scheiden lassen will. Er will einen Lebenstraum verwirklichen, hat seinen Job aufgegeben, will seine eigene Firma gründen. Um Bella nicht mit dem Risiko seines Neuanfangs zu belasten, will er die Scheidung. Ein Schock für Bella. Bei der Abi-Performance, in der es um die Zukunftspläne der jungen Erwachsenen geht, erscheint Lena (Lotte Flack) als Känguru. Sie wird für ein Jahr als Au-pair-Mädchen nach Australien gehen. Auch sie verwirklicht sich einen Traum. Und Bella?