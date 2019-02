20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochshow

Tim Mälzer und die deutschsprachige Kochelite gehen für den richtigen Geschmack erneut an ihre Grenzen. Im Wettstreit stellen sie sich unlösbaren kulinarischen Herausforderungen, um die Koch-Ehre zu verteidigen. Während auf Tim Mälzer die "Kitchen Impossible"-Box in Athen (Griechenland) und München (Deutschland) wartet, bekommt Ali Güngörmüs in Purgstall (Österreich) und Stockholm (Schweden) ein unbekanntes Gericht zum Nachkochen serviert.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Familie auf Probe, Familienfilm

Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) kommt einem Jungen in Not zu Hilfe. In der Beichte hatte der kleine Liam (Ilja Bultmann) zugegeben, dass er von seinem älteren Bruder malträtiert wird. Da Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) an das Beichtgeheimnis gebunden ist, bittet er Katja, mit Liams Familie Kontakt aufzunehmen. Katja stößt auf eine scheinbare Vorzeige-Familie, in der Gewalt jedoch wie selbstverständlich hingenommen wird. Sie hinterlässt Liam ihre Visitenkarte, ohne dass die Eltern, Anna (Anne Schäfer) und Rainer Mehdamm (André Röhner), dies bemerken.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Actiongroteske

Was soll man tun, wenn eine bisher ungesehene Macht die Menschheit bedroht? Man steckt die bösesten der Bösen (u.a. Will Smith, Mark Robbie, Joel Kinnaman, Jared Leto) in eine Task Force und lässt sie die Welt retten. Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was man ihnen sagt ...

20:15 Uhr, RTL, London Has Fallen, Actionthriller

Nach dem rätselhaften Tod des britischen Premierministers versammeln sich die Oberhäupter der westlichen Zivilisation zur Staatstrauer in London. Wie auch ihre Gegner. Die wohl bestgeschützte Beerdigung der Welt, entwickelt sich aber schnell zum tödlichen Spießrutenlauf. Hunderte Terroristen entfesseln in der britischen Hauptstadt ein höllisches Inferno - dabei sterben fünf Staatschefs. Nur in knapper Not rettet der robuste Bodyguard Mike Banning (Gerard Butler) das Leben des US-Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) und flieht mit ihm umgehend in den Londoner Untergrund.

20:15 Uhr, sixx, 27 Dresses, Romantische Komödie

Jane Nichols (Katherine Heigl), erfolgreich und attraktiv, sucht verzweifelt nach dem perfekten Mann. Obwohl sie als Brautjungfer und Organisatorin bereits auf 27 Hochzeiten ihrer Freundinnen war, hat sie den Mann fürs Leben bislang nicht gefunden. Denn in Wahrheit ist Jane seit Jahren in ihren Chef George (Ed Burns) verliebt. Als ihre Schwester Tess (Malin Akerman) eine Affäre mit George beginnt, bricht für Jane eine Welt zusammen, denn sie hat ihre Gefühle für George immer für sich behalten. Doch dann tritt Kevin (James Marsden), ein Kolumnist mit Spezialgebiet "Hochzeiten", zufällig in ihr Leben.