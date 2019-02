20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Lieb mich, wenn du kannst, Familienfilm

Ein liebeskranker Adler durchkreuzt Katjas (Simone Thomalla) "Mädels-Tag". Eigentlich wollte sie gemeinsam mit ihren Freundinnen einen Drachenflug wagen. Doch nicht nur das Tier kommt in die Quere, sondern auch ein problematischer Schüler Michelles, dem die Frauen bei ihrer Rückfahrt begegnen. Freddie (Jascha Baum) fehlte an diesem Tag in der Schule. Der talentierte Schüler hat eine äußerst problematische Drogen-Vergangenheit.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochshow

Tim Mälzer und die deutschsprachige Kochelite gehen für den richtigen Geschmack erneut an ihre Grenzen. Im Wettstreit stellen sie sich unlösbaren kulinarischen Herausforderungen, um die Koch-Ehre zu verteidigen. Während auf Tim Mälzer die "Kitchen Impossible"-Box in Zwolle (Niederlande) und Kopenhagen (Dänemark) wartet, bekommt Lukas Mraz in Piane di Montegiorgio (Italien) und Medellin (Kolumbien) ein unbekanntes Gericht zum Nachkochen serviert.

20:15 Uhr, RTL II, The Place Beyond The Pines, Thrillerdrama

Als der talentierte Motorradstuntfahrer Luke (Ryan Gosling) seine Ex-Affäre Romina (Eva Mendes) wiedertrifft und von ihr erfährt, dass er mit ihr einen einjährigen Sohn hat, kündigt er seinen Job auf dem Jahrmarkt. Luke will für seinen Sohn sorgen und fängt an, zusammen mit einem Partner Banken auszurauben. Als bei einem seiner Raubzüge etwas schiefgeht, sieht der ehrgeizige Polizist und Familienvater Avery Cooper (Bradley Cooper) seine Chance auf eine Beförderung gekommen. Jahre später treffen die mittlerweile jugendlichen Söhne der beiden aufeinander und merken, wie stark das Schicksal ihrer Väter sie verbindet.

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice Kids, Castingshow

Bei "The Voice Kids" dürfen die jüngsten Gesangstalente zeigen, was sie können! In Blind Auditions überzeugen sie die Jury nur mit ihrer Stimme. Hat sich ein Coach für ein Talent entschieden - oder ein Talent für einen Coach, falls es mehrere Jurymitglieder begeistern konnte - stehen Gesangstraining und schließlich die Battles mit den Teams der anderen Coaches an. Wer kann schließlich im Finale "The Voice Kids" für sich entscheiden?

20:15 Uhr, ProSieben, Star Trek Beyond, Science-Fiction

Drei der fünf Jahre ihrer geplanten Mission sind vergangen, als die Crew in einen Kampf mit ihrem Feind Krall (Idris Elba) gerät. Stark beschädigt landet die Enterprise auf einem unbekannten Planeten. Einige Teammitglieder werden von Krall festgehalten, während sich Kirk (Chris Pine), Scotty (Karl Urban), Spock (Zachary Quinto) mit wenigen anderen retten können. Sie planen, die anderen zu befreien, doch Krall verfolgt einen tödlichen Plan.