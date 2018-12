20:15 Uhr, VOX, Alice im Wunderland, Fantasymärchen

Die 19-jährige Alice (Mia Wasikowska) soll gegen ihren Willen einen hochnäsigen Lord heiraten. Auf ihrer Verlobungsfeier taucht aus heiterem Himmel ein mysteriöses, weißes Kaninchen auf. Als sie dem Langohr folgt, fällt sie plötzlich in ein tiefes Loch und findet sich in einem wundersamen Land voller kurioser Wesen wieder. Diese leben in großer Angst, seit die böse Rote Königin (Helena Bonham Carter) die Regentschaft an sich gerissen hat. Um der guten Weißen Königin (Anne Hathaway) zurück auf den Thron zu verhelfen, muss Alice den Drachen Jabberwocky besiegen. Gemeinsam mit dem verrückten Hutmacher (Johnny Depp) und seinen treuen Gefährten begibt sie sich auf eine gefährliche Reise.

20:15 Uhr, Das Erste, Sissi, Kostümromanze

Erzherzogin Sophie (Vilma Degischer) hat beschlossen, dass ihr Sohn Franz Joseph (Karlheinz Böhm), der Kaiser von Österreich, heiraten soll. Über den Kopf ihres Sohnes hinweg hat die gewiefte Machtpolitikerin die Vermählung längst eingefädelt: In Bad Ischl lernt Franz die für ihn ausgewählte Helene (Uta Franz), Prinzessin in Bayern, kennen, die er nach dem Willen seiner Mutter vor den Altar führen soll. Doch zum großen Unmut der Erzherzogin hat der Kaiser nur Augen für Helenes kleine Schwester Sissi (Romy Schneider), eine lebhafte, urwüchsige junge Frau, die mit den starren Wiener Hofzeremonien auf Kriegsfuß steht.

20:15 Uhr, ONE, Der Turm, Gesellschaftschronik

1982. Familie Hoffmann lebt im Villenviertel Dresdens. Man hat sich im bildungsbürgerlichen Milieu eingerichtet. Vater Richard Hoffmann (Jan Josef Liefers), ein erfolgreicher Chirurg, hofft, zum Nachfolger des Klinikchefs ernannt zu werden. Doch eine jahrelange Affäre mit der Sekretärin Josta Fischer (Nadja Uhl), mit der er eine Tochter hat, wird ihm dabei zum Verhängnis. Diese macht ihn für die Stasi ebenso erpressbar wie eine vor Jahrzehnten begangene Jugendsünde. Richards Frau Anne (Claudia Michelsen) und sein Sohn Christian (Sebastian Urzendowsky) ahnen nichts von Richards Doppelleben.

20:15 Uhr, Sat.1, Kevin - Allein zu Haus, Komödie

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub sind auch bei Familie McCallister das reinste Chaos. Sohn Kevin (Macaulay Culkin) platzt bei all der Hektik der Kragen und er wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden verbannt. Dummerweise schläft er ein. Als er wieder aufwacht, ist die Familie bereits im Flugzeug nach Paris - ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) wittert eine günstige Gelegenheit.

22:30 Uhr, ZDF, Notting Hill, Romanze

Als Anna (Julia Roberts) Scott Williams (Hugh Grant) Buchladen betritt, ist er überglücklich - denn sie ist ein Superstar und er ein Fan. Als er ihr jedoch ein Glas Orangensaft übers T-Shirt kippt ist er blamiert. William kann Anna nicht vergessen, und als sie tatsächlich anruft und eine Nachricht hinterlässt, er solle sie im Hotel Ritz besuchen, kauft William Blumen und eilt dorthin. Doch was er sich als eine Begegnung unter vier Augen vorgestellt hat, ist etwas völlig anderes.