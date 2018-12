20:15 Uhr, Das Erste, Die Silvestershow mit Jörg Pilawa, Show

Von Schlager und Evergreens über "Rock 'n' Roll" und Swing bis zu Partyhits ist in der großen Eurovisions-Show mit Jörg Pilawa und Francine Jordi für musikalische Abwechslung gesorgt. Beim finalen Countdown zum Jahreswechsel feiern die beiden Moderatoren in der TipsArena in Linz gemeinsam mit zahlreichen Stars, Showacts und Hits zum Mittanzen hinein ins neue Jahr. Einen besonderen Höhepunkt erleben die Zuschauer um Mitternacht, wenn live an das Brandenburger Tor zu einem der größten Silvesterfeuerwerke Europas geschaltet wird.

20:15 Uhr, ZDF, Die Lichtenbergs - zwei Brüder, drei Frauen und jede Menge Zoff, Komödie

Zwillingsbrüder, die unterschiedlicher nicht sein können: Jochen (Axel Prahl in einer Doppelrolle), der Taxifahrer, ist permanent klamm. Er zockt und führt sein Taxigeschäft mehr schlecht als recht. Christian hingegen hat sich der Politik verschrieben und - gefördert durch seinen Schwiegervater Dr. Theo Zeisig - Karriere gemacht. Irgendwo auf dem Weg sind ihm allerdings seine Ziele und Ideale abhandengekommen. Als Christian seine Frau betrügt und Jochens Betrieb vor dem endgültigen Aus steht, beginnt das Leben der beiden völlig aus den Fugen zu geraten.

20:15 Uhr, Sat.1, Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf, Computertrick-Abenteuer

Jahrhundertelang hat Roboter Wall-E seine Bestimmung erfüllt und auf der nicht mehr bewohnbaren Erde den Abfall der Menschen weggeräumt. Dann läuft ihm die Suchroboterin Eve über den Weg und er verliebt sich Hals über Kopf in sie. Eve findet heraus, dass Wall-E zufällig über die Zukunft der Erde gestolpert ist. Mit diesem Wissen reist sie sofort in den Weltraum, um die in einem Raumschiff ausharrende Menschheit zu informieren. Wall-E folgt seiner Angebeteten.

20:15 Uhr, ONE, Der Moment der Wahrheit, Journalismusdrama

Im Wahljahr 2004 stößt TV-Produzentin Mary Mapes (Cate Blanchett) auf brisante Informationen über die Militärzeit von George W. Bush. Seit langem möchte sie Gerüchte aufgreifen, dass sich der amtierende US-Präsident als junger Mann dank politischer Protektion vor dem Vietnamkrieg drücken konnte. Nun taucht die Kopie eines Dokuments auf, wonach er sogar seinen vergleichsweise beschaulichen Dienst in der texanischen Nationalgarde teilweise schwänzte. Daraus möchte Mary eine Skandalstory für die angesehene Nachrichtensendung "60 Minutes" von Fernsehlegende Dan Rather (Robert Redford) machen.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten deutschsprachigen Singles der letzten 40 Jahre, Musikshow

Die Bestseller der deutschsprachigen Charts sind bunt gemischt. Hier tummeln sich Schlagersterne (DJ Ötzi, Helene Fischer) und Rocker mit Herz (Peter Maffay, Matthias Reim) ebenso wie HipHop-Durchstarter (Culcha Candela) und aktuelle Pop-Poeten (Andreas Bourani, Forster, Adel Tawil). Aber auch Die Toten Hosen, U96, Roland Kaiser, Silbermond und das niedliche Krokodil Schnappi geben sich ein Stelldichein im Ranking rund um die erfolgreichsten deutschsprachigen Singles. Oliver Geissen freut sich auf Gäste wie die Comedians Chris Tall und Ilka Bessin sowie die Zauberer Die Ehrlich Brothers.