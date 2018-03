20:15 Uhr, 3Sat, Meister des Todes, Thriller

Eine Waffenfirma in wirtschaftlicher Bedrängnis betreibt immer umfangreichere Exportgeschäfte an immer fragwürdigere Kunden - bis an die Grenzen der Legalität. Als der junge Mitarbeiter Peter Zierler (Hanno Koffler) miterlebt, wie an allen Gesetzen vorbei Waffen nach Mexiko, einem von Gewalt seit Jahren schwer gebeutelten Land, geschleust werden, und zum Zeugen brutaler Gewalt wird, gerät er in eine Krise. Trotz Druck und physischer Bedrohung entschließt er sich, auszupacken. Er nimmt Kontakt zu einem Friedensaktivisten auf und tritt eine Lawine los, die bis in die oberen Ränge der Genehmigungsbehörden reicht.

20:15 Uhr, RTL, Sankt Maik: Schnittchen oder Flittchen, Dramedyserie

Kevin (Vincent Krüger) ist genervt von Maik (Daniel Donskoy), der seiner Meinung nach viel zu viele Gedanken an die hübsche Polizistin Eva (Bettina Burchard) verschwendet. Um ihn abzulenken, schleppt Kevin seinen Bruder in einen Kölner Club. Dort lernt Maik Lena kennen, die Kevin bekannt vorkommt. Während Maik am nächsten Tag in Läuterberg überraschend auf Lena (Laura Maria Heid) trifft, fällt Kevin wieder ein, woher er sie kennt - Lena ist "Tracy Texas" ein ehemaliges Porno-Sternchen.

20:15 Uhr, RTL II, Traut euch! In 12 Stunden zum Altar, Dokusoap

Susan Sideropoulos trifft auf ein Paar, das unterschiedlicher nicht sein könnte: Attila ist 1,90 Meter groß und liebt Heavy Metal. Evgenia ist 40 Zentimeter kleiner und steht total auf Popmusik. Doch Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an und deswegen wollen die beiden ihre Zukunft miteinander verbringen. Susans Angebot kommt ihnen da gerade recht. Evgenia und Attila bekommen 15.000 Euro geschenkt, um ihre Hochzeit zu organisieren. Der Haken? Die Hochzeit muss innerhalb der nächsten zwölf Stunden stattfinden.

20:15 Uhr, Super RTL, Meine Braut, ihr Vater und ich, Komödie

Krankenpfleger Greg Focker (Ben Stiller) möchte seiner Freundin Pam (Teri Polo) bei einem Familienwochenende mit ihren Eltern einen Heiratsantrag machen. Doch dabei hat er nicht mit Pams Vater (Robert De Niro) gerechnet: Dem ehemaligen CIA-Mann ist niemand gut genug für seine Tochter, und auf unerbittliche Weise fühlt er dem Schwiegersohn in spe auf den Zahn. Völlig verunsichert passieren Greg nun einige tollpatschige Verfehlungen, und schließlich ist sogar die Katze der Byrnes - Papas Liebling - verschwunden.

21:15 Uhr, RTL, Beck is back!, Anwaltsserie

Hannes (Bert Tischendorf) hat das Mandat für Ellen Bodenbender (Lisa Tomaschewsky) übernommen, die ihrem gelähmten Mann geholfen hat, sich das Leben zu nehmen. Zunächst sieht es gut aus für Ellen, doch dann meldet sich die Schwester des Toten, die Ellen schwerwiegende Vorwürfe macht. Derweil hat Susanne herausgefunden, dass Kirsten direkte Unterstützung aus politischen Kreisen erhält. Es geht um viel mehr als um einen Sorgerechtsstreit. Kirsten leitet die finale Phase ihres Plans ein.