20:15 Uhr, 3Sat: Mein Mann, ein Mörder, Krimi

Ihr Ehemann Paul (Ulrich Noethen) betrügt Minette (Veronika Ferres). Die eifersüchtige Minette spioniert ihm und seiner Geliebten Nora (Esther Zimmering) nach. Schließlich folgt sie den beiden zu einem Treffen nach Prag. Danach kehrt Paul zu seiner Ehefrau zurück. Er hat die Affäre beendet. Dann verschwindet Nora spurlos. Als plötzlich ein geheimnisvoller Mann auftaucht, der sich als Noras Freund vorstellt und behauptet, ihr Mann habe seine Geliebte in Prag umgebracht, wandelt sich das glückliche Familienleben zu einem Albtraum: Ist der Mann, den Minette liebt, ein Mörder?

20:15 Uhr, Sat.1: Dating Alarm, Komödie

Frauenheld Edgar (Tom Beck) trifft sich bevorzugt mit Stewardessen, da sie immer unterwegs sind und daher nicht mitbekommen, dass er mehrere Frauen gleichzeitig am Start hat. Doch dann begegnet Edgar Hannah (Friederike Kempter) und verliebt sich Hals über Kopf in sie - ohne zu ahnen, dass sie ein ähnlich ausgeklügeltes Dating-System praktiziert. Darüber hinaus verbindet die beiden Dating-Profis noch etwas völlig anderes.

20:15 Uhr, Super RTL: Hop - Osterhase oder Superstar?, Komödie

Der Osterhase hat genug und möchte auf seine alten Tage einfach nur noch Mümmler und nicht mehr für die Verteilung der Süßigkeiten verantwortlich sein - diese Aufgabe soll künftig E.B., sein Sohn, übernehmen. Doch in E.B.s Gedanken kreisen weder Schokolade, Bonbons noch Eier - er ist mit Leib und Seele Drummer und träumt von einer Karriere als Rockstar. Als sein Vater dennoch nicht von seinen Plänen abrückt, nimmt E.B. Reißaus und versucht, sich in Los Angeles durchzuschlagen.

20:15 Uhr, VOX: Hot oder Schrott - Die Allestester, Dokusoap

In Deutschland kommen jedes Jahr unzählige neue Produkte und Gadgets auf den Markt. Darunter sind die unglaublichsten Erfindungen. In "Hot oder Schrott - Die Allestester" nehmen "Ab ins Beet"-Star Detlef Steves und seine Frau Nicole sowie weitere völlig verschiedene Haushalte aus ganz Deutschland außergewöhnliche Produkte aus der ganzen Welt genau unter die Lupe. Doch die Tester wissen vorher nicht, was sie erwartet.

20:15 Uhr, Das Erste: Um Himmels Willen: Schuldgefühle, Familienserie

Seitdem Schwester Hanna (Janina Hartwig) herausgefunden hat, dass Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) wirklich eine Kaserne nebst Truppenübungsplatz auf dem Klostergelände errichten will, laufen die Arbeiten für die Bürgerinitiative auf Hochtouren. Es werden Flugblätter verteilt und sogar eine Online-Petition ist geplant. Natürlich ist Wöller ganz und gar nicht erfreut, dass Hanna mit ihrer Aktion so viel Unruhe in der Bevölkerung stiften will, denn noch hat sich das Ministerium nicht für Kaltenthal als Standort entschieden. Wenn Hanna damit an die Öffentlichkeit geht, könnte sie das ganze Projekt gefährden.