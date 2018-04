20:15 Uhr, Das Erste, Rosamunde Pilcher: Ghostwriter, Liebesfilm

Der Physiker Owen Blyton (Patrik Fichte) will Rache nehmen an seinem Nebenbuhler Bill (Markus Böker), für den ihn seine Ex-Frau verlassen hat. Bill benötigt dringend seinen Doktortitel und beauftragt über Desmond Foster (Christoph M. Ohrt) einen Ghostwriter für seine Doktorarbeit in Physik - nicht ahnend, dass Desmond der beste Freund von Owen ist. Zoe (Jeanette Biedermann) ist eine handfeste Romantikerin. Als sie sich endlich traut, ihrem Lebensgefährten einen Heiratsantrag zu machen, stellt sie entsetzt fest, dass dieser sie betrügt. Enttäuscht möchte sie vorübergehend im Cottage ihrer Patentante unterkommen. Dort wohnt bereits Owen, der aber gern bereit ist, die Räumlichkeiten mit ihr zu teilen.

20:15 Uhr, Sat.1, Mein Lover, sein Vater und ich!, Komödie

Nicky Koch (Katharina Müller-Elmau) ist Mitte Vierzig, erfolgreiche Chefeinkäuferin bei einem angesagten Online-Shop und mit ihrem deutlich jüngeren Kollegen Sascha Brehmer liiert. Als sie sich über ihre Chefs hinwegsetzt, wird sie gefeuert. Ausgerechnet Sascha (Lucas Prisor) soll ihren Posten übernehmen. In dieser Krise kommt ihr die Einladung zum 25-jährigen Klassentreffen gerade recht. Dort trifft sie auf ihren alten Schwarm Axel Hartmann (Hendrik Duryn), der sich als Saschas Vater entpuppt.

20:15 Uhr, RTL, Jenny - echt gerecht!: Der Miethai, Anwaltsserie

Ausnahmsweise ist Maximilian (August Wittgenstein) einmal für Jennys (Birte Hanusrichter) Unterstützung dankbar. Er muss Familie Lemmert davon überzeugen, aus ihrer Wohnung auszuziehen, da das Haus seines Mandanten, des Immobilienhais Hanke, umgebaut wird. Und zu den "einfachen Leuten" hat Jenny doch immer noch den besten Draht. Doch alle Bemühungen sind umsonst. Als auch noch das Gericht zugunsten der Lemmerts entscheidet, soll ausgerechnet Jenny ihnen Schmiergeld anbieten.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Im Herzen von Dortmund betreibt der Italiener Alberto Bianco seit knapp 10 Jahren die Trattoria "Nonna Concetta". An sieben Tagen die Woche kämpft der dreifache Vater mit italienischen Klassikern um seinen Erfolg. Doch private Schicksalsschläge werfen ihn immer wieder zurück. Mit einer Komplettrenovierung seines Ladens möchte der 46-Jährige endlich durchstarten. Doch die Kosten steigen ins Unermessliche - der Familienvater steht kurz vor dem Ruin. Ehefrau Claudia sieht keinen Ausweg mehr und ruft Frank Rosin zur Hilfe.

20:15 Uhr, 3sat, Der Verdacht, Psychothriller

Die deutsche Ingenieurin Maja Reichardt (Christiane Paul) wird in Namibia von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ihr Mann sei bei einem Unfall in der Wüste ums Leben gekommen. Maja gerät ins Zentrum polizeilicher Ermittlungen. Hat die Frau, die offenbar unter Verfolgungswahn leidet, etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun? Maja hat nur zwei Stunden Zeit, um Kirsten Buresch (Ina Weisse), Angestellte der deutschen Botschaft in Windhoek, von ihrer Unschuld zu überzeugen und so der Festnahme durch die namibische Polizei zu entgehen.