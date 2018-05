20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Saubere Wäsche, Anwaltsserie

Ministerpräsident Stein (Arved Birnbaum) trägt gerne Dessous unter seinen Anzügen. An sich keine große Sache. Doch jetzt sind ihm anonym Fotos zugespielt worden, mit denen seine Leidenschaft droht, publik zu werden. Und so wendet sich Stein an die renommierte Düsseldorfer Anwalts-Kanzlei "Offergeld & Partner". Richard Offergeld (Peter Prager) weiß, bei wem solche heiklen Fälle am besten aufgehoben sind: bei seinem ehemaligen Mitarbeiter Falk (Fritz Karl), berühmt-berüchtigt für seine eigensinnigen, ja manchmal haarsträubenden Methoden. Das einzige Problem: Falk will kein Anwalt mehr sein!

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Harry und Meghan - Hochzeit bei den Windsors, Doku

Großbritannien freut sich auf eine Traumhochzeit: Am 19. Mai 2018 nimmt Prinz Harry die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle zur Frau. In trüben Brexit-Zeiten hoffen alle auf den Glanz der Krone, der bei royalen Hochzeiten besonders strahlt. Harry, der angeblich begehrteste Junggeselle der Welt, hat eine ungewöhnliche Wahl getroffen: Meghan ist älter als er, Amerikanerin, von Beruf Schauspielerin. Freunde und Weggefährten des Hochzeitspaares erzählen, wie sich Harry und Meghan kennenlernten, welche Pläne sie für die Zukunft haben und wie sich Großbritannien auf die Hochzeit des Jahres vorbereitet, die die Monarchie verändern wird.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Die gebürtige Berlinerin beweist in ihren Songs immer wieder ihr Geschick für Texte, die in Herz und Kopf gehen, wurde dafür mit "Wir sind Helden" mehrfach mit Gold- und Platin prämiert und startet darüber hinaus auch als Solokünstlerin durch: Judith Holofernes. Bei "Sing meinen Song" erhalten unter anderen ihre Hits "Guten Tag", "Müssen nur wollen", "Oder an die Freude" und "Bring mich nach Hause" einen neuen Anstrich.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf, Doku-Soap

Im unterfränkischen Kitzingen kämpft das Ehepaar Stefan und Susanne Wolbeck seit drei Jahren um ihre Existenz. Für die 52-jährige Sekretärin und den 36-jährigen Koch ist das Restaurant "Kastanienhof" ihr gemeinsamer Lebenstraum. Doch dieser droht zu platzen. Denn während Susanne über jeder unbezahlten Rechnung schwitzt, steht der 36-jährige Stefan in seiner Küche und überlässt die Verantwortung seiner Frau. Frank Rosin muss in Stefan schnellstmöglich die Lebensgeister wecken!

20:15 Uhr, Super RTL, The Beach, Aussteigerabenteuer

Der Rucksacktourist Richard (Leonardo DiCaprio) ist in Thailand auf der Suche nach einem Abenteuer. In einer Billigpension erfährt er von einem geheimen paradiesischen Strand. Richard beschließt, diesen Ort zu suchen. Unterwegs begegnet er einem französischen Pärchen, ebenfalls auf der Suche nach dem sagenhaften Ort. Anhand einer handgezeichneten Karte findet das Trio tatsächlich den traumhaften Strand an einer wunderschönen blauen Lagune gelegen. Dort lebt, fernab der Zivilisation, eine Gruppe Aussteiger nach eigenen Regeln in einer Dschungelkommune - das Paradies auf Erden! Doch die Idylle trügt...