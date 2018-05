20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Nesthocker, Anwaltsserie

Falk ( Fritz Karl) sorgt mal wieder für einen Eklat vor Gericht: Genervt von seinem Mandanten steht er mitten in einem Prozess einfach auf und geht. Sophie (Mira Bartuschek) ist entsetzt: Der Unternehmer Braunroth (Hans Peter Hallwachs), der vor Gericht dafür kämpft, dass sein 42-jähriger Sohn endlich auszieht, ist einer ihrer wichtigsten Mandanten. Nun muss Sophie sehen, dass sie Falk irgendwie wieder einfängt und den Sohn zum Auszug bewegt.

20:15 Uhr, Sat.1, Für Emma und ewig, Romanze

Als Standesbeamtin gestaltet Emma (Nadja Becker) für verliebte Paare den schönsten Tag des Lebens. Doch in ihrer eigenen Ehe kriselt es, und die Paartherapie ist nur mäßig erfolgreich. Dann trifft Emma ihren alten Schwarm Ben (Pasquale Aleardi) wieder - ausgerechnet, als er bei ihr das Aufgebot bestellt. Schöne Erinnerungen aus der gemeinsamen Zeit bahnen sich ihren Weg, und bei Emma bricht das Gefühlschaos aus.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Der unbeschwerte Synthie-Drive Alphavilles und die klare, unverwechselbare Stimme von Marian Gold sind das Markenzeichen des Trios, das im Januar 1984 mit der Debut-Single "Big in Japan" aus dem Stand heraus einen ersten weltweiten Nummer-1-Hit landet. Außer diesem Evergreen werden bei "Sing meinen Song" die Hits "I die for you today", "Jet Set", "Because of You" und "Song for no one" neu interpretiert.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Wo lebt es sich am besten? - Die große Deutschland-Studie, Doku

Das längste Leben, die beste Luft, die niedrigsten Mieten oder das höchste Einkommen - welche Orte in Deutschland sind top und welche flop? Eine neue Studie liefert überraschende Antworten. So sind die Unterschiede zwischen Nord und Süd inzwischen größer als zwischen Ost und West. Zu diesem Schluss kommen die Wissenschaftler, die für das ZDF Daten aus allen 401 Landkreisen und kreisfreien Städten ausgewertet haben. Einen klaren Gewinner-Ort gibt es auch.

20:15 Uhr, 3Sat, Gift, Politdrama

Bei einer Razzia im deutsch-tschechischen Grenzgebiet stößt die Interpol-Agentin Juliette Pribeau (Julia Koschitz) auf eine Lieferung gefälschter Krebsmedikamente, die an den deutschen Pharmahändler "KompaPharm" in München adressiert sind. Der Besitzer des florierenden Großhandels, Günther Kompalla (Heiner Lauterbach), gerät ins Visier der Ermittlerin. Was sie nicht weiß: Kompalla hat nach einer Krebsdiagnose nur noch wenige Monate zu leben. Er will seine Firma so schnell wie möglich verkaufen und sich mit seiner Tochter, der Medizinerin Katrin Kompalla (Luise Heyer), aussöhnen.