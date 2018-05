20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Nackte Tatsachen, Anwaltsserie

Sabine Schmidt (Marie-Lou Sellem) hat ein ungewöhnliches Anliegen: Sie möchte, dass Falk ihren Freunden Tina (Caroline Maria Frier) und Hanno (Dirk Borchardt) - die auch noch ihre Mieter sind - hilft, sich endlich scheiden zu lassen. Mit ihren ständigen, lautstarken Streitereien machen die beiden sich - und allen anderen um sie herum - das Leben zur Hölle. Doch Falk ist gar nicht so sicher, ob Scheidung die beste Lösung für die beiden Streithähne ist. Der Fall ist nicht der einzige Grund, warum Sabine Falk gerne engagiert. Doch auf ihre offensichtlichen Avancen reagiert Falk distanziert: "Flirten Sie nicht mit mir!"

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

30 Alben und über 300 Singles. Ausnahmekünstlerin Mary Roos ist eine wahre Schlagerlegende. Ende der 1970er Jahre ist sie als bisher einzige deutsche Sängerin Stargast in der legendären Muppets-Show auf BBC und nimmt zwei mal am Grand Prix Eurovision teil. Auf dem Album "Denk was du willst" singt die Pfälzerin auch Swing, Chansons und Jazz. Heute bietet sie ihre größten Hits zum Tausch an: "Geh nicht den Weg", "Nur die Liebe lässt uns leben", "Amour Toujours", "Schau dich nicht um" und "Aufrecht geh'n (I walk tall)".

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit - Nelson Müllers Essens-Check

Was steckt in all den Produkten, die wir jeden Tag in Fachgeschäften, Supermärkten und Discountern kaufen? Woher kommt das Billig-Olivenöl? Wie frisch ist vorgeschnittenes Obst im Becher? Und welchen Fisch darf man bedenkenlos essen? Wie funktioniert die Parboiled-Methode beim Reis, und kommen Verbraucher auch mit günstigen Produkten zu besserem Essen? Um das herauszufinden, reist Nelson Müller zunächst dorthin, wo unsere Lebensmittel angebaut oder gezüchtet werden. Der wissenshungrige Spitzenkoch beginnt seinen neuen Lebensmittel-Check direkt beim Erzeuger.

20:15 Uhr, Sat.1, Vaterfreuden, Komödie

Felix (Matthias Schweighöfer) genießt sein kinderloses Single-Dasein in vollen Zügen. Ab und an geht er zur Samenspende und stellt in einer Sekunde der Erleuchtung fest, dass er nicht nur Erzeuger, sondern auch Vater sein will. Er macht die Moderatorin Maren (Isabell Polak), Empfängerin seiner Samenspende, ausfindig und versucht, ihr Herz zu erobern. Dumm nur, dass Maren kurz vor ihrer Hochzeit mit Ralph (Tom Beck) steht.

22:10 Uhr, WDR, Schoßgebete, Tragikomödie

Elizabeth Kiehl (Lavinia Wilson) hat mehr Spleens als andere Frauen Schuhe. Seit einem schweren Unfall in der Familie liegt die junge Frau immer auf der Lauer, ist immer kontrolliert, immer aufs Schlimmste gefasst. Elizabeths Rachegedanken, Verfolgungswahn, Schuldgefühle, ihre Angst vor Fahrstühlen, Zügen oder dem Einsturz ihres Hauses sind Themen der Sitzungen bei Frau Drescher (Juliane Köhler) - und natürlich der Sex mit ihrem Mann Georg (Jürgen Vogel). Therapie gehört genauso zu ihrem Alltag wie Kindererziehung, Biokost und gemeinsame Bordellbesuche mit Georg.