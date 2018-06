20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Vielseitig, experimentell, verspielt - Leslie Clio. Die Wahlberlinerin ist nicht nur eine Soul-Sensation mit frechen Texten und eindringlichen Melodien, sondern trifft auf ihrem neusten Album auch die ernsten und leisen Töne. Heute werden unter anderem ihre Hits "I couldn't care less", "Be with you", "Told you so" und "Game Changer" von Ihren Musikerkollegen in einer neuen Version präsentiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Der Fall Roberto Blanco, Anwaltsserie

Roberto Blanco ist außer sich. Der unbekannte DJ Volbeck (Thomas Clemens) hat eine versaute Version seines Klassikers "Ein bisschen Spaß muss sein" eingespielt und auch noch Erfolg damit. Offergelds (Peter Prager) Kanzlei soll verhindern, dass der DJ weiterhin mit dieser Version auftritt. Ein idealer Fall für Falk (Fritz Karl), findet Offergeld. Doch dieses Mal will Sophie (Mira Bartuschek) nicht hinnehmen, dass ihr Vater sie ständig übergeht. Sie will ihm beweisen, dass sie als Chefin durchgreifen kann. Und so sucht sie die Konfrontation. Sophie reißt den Fall an sich.

20:15 Uhr, Sat.1, Der letzte Bulle: Mord auf Distanz, Krimiserie

Im ländlichen Essen-Schuir wird Klaus Wollert in voller Westernmontur aus großer Distanz vom Pferd geschossen. Mick Brisgau (Henning Baum) und Andreas Knigge (Maximilian Grill) ermitteln auf der "Ruhr River Ranch", einem Wildwestverein mitten im Pott. Nachdem Mick mit dem Vereinsgründer Tobias Henf (Jochen Nickel) Freundschaft geschlossen hat, gerät bald "Häuptling" Jürgen Tamm unter Verdacht. Dessen "Squaw" hatte nämlich ein Verhältnis mit dem Mordopfer. Doch auch Markus Wollert profitiert vom Tod seines Bruders Klaus.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Die Kaufhof-Story, Doku

Seit Generationen gehen die Deutschen bei Kaufhof einkaufen. Doch das Versprechen "Alles unter einem Dach" hat in Zeiten der Online-Konkurrenz an Zugkraft eingebüßt. Wie reagiert Kaufhof darauf? Das Unternehmen verspricht Einkaufserlebnisse, Top-Qualität und Niedrig-Preise - und hat sein Online-Angebot kräftig ausgebaut. Gelingt die Anpassung ans Digital-Zeitalter? "ZDFzeit" macht den Check und prüft Preise, Qualität und Service.

20:15 Uhr, VOX, Amanda Knox - Der Engel mit den Eisaugen, Drama

Ein traumhaft begonnenes Auslandssemester in Italien entwickelt sich für die Amerikanerin Amanda Knox (Hayden Panettiere) zu einem Albtraum. Ihre Freundin und Mitbewohnerin Meredith (Amanda Fernando Stevens) wird in der gemeinsamen Wohnung sexuell missbraucht und brutal ermordet. Auf der Suche nach dem skrupellosen Täter geraten mit einem Mal auch Amanda und ihr italienischer Partner Raffaele (Paolo Romio) ins Visier der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Werden sie zu Unrecht beschuldigt oder birgt der ,Engel mit den Eisaugen' ein dunkles Geheimnis?