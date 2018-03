20:15 Uhr, ZDF, Doppelzimmer für drei, Dramödie

Mit Hilfe eingefrorener Eizellen hat Anne ( Simone Thomalla) ein Jahr nach dem Unfalltod ihres Mannes überraschend die Chance, noch ein spätes Kind von ihm zu bekommen. Vor Jahren hatten Nico und sie diese vorsorglich in Amsterdam künstlich befruchten lassen. Nun macht sich Anne gemeinsam mit ihren beiden besten Freundinnen auf den Weg in die holländische Hauptstadt. Während Conny (Nadine Wrietz) sich von Annes erstaunlicher Idee begeistern lässt, fällt Hilde (Gesine Cukrowski) aus allen Wolken und appelliert an Annes Verantwortungsbewusstsein.

20:15 Uhr, VOX, Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers, Fantasyabenteuer

China 1946: Als der Drachenkaiser (Jet Li) mit seiner Armee von 10.000 unbesiegbaren Terrakotta-Kriegern nach 2.000 Jahren wieder zum Leben erweckt wird, kennt der dämonische Despot nur ein Ziel - die Weltherrschaft. Lediglich der zu allem entschlossene Abenteurer Rick O'Connell (Brendan Fraser), sein Sohn Alex (Luke Ford), seine Frau Evelyn (Maria Bello) und ihr Bruder Jonathan (John Hannah) können den blutigen Siegeszug der Mumie aufhalten und ein neues Zeitalter des Schreckens verhindern.

20:15 Uhr, arte, Einmal Hans mit scharfer Soße, Komödie

Hatice (Idil Üner) hat ein Problem: Sie braucht dringend einen Mann. Denn ihre jüngere Schwester Fatma (Sesede Terziyan) ist schwanger und muss sofort heiraten. Das darf sie allerdings erst, wenn Hatice unter der Haube ist - so will es die alte anatolische Tradition, an der Vater Ismail (Adnan Maral) eisern festhält. Doch wo soll Hatice so schnell einen Bräutigam auftreiben? Denn ein Türke darf es auf keinen Fall sein, wobei in dem deutschen Mann schon ein bisschen türkisches Feuer lodern darf.

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer: Und es war le-gen-där! , Dramedyserie

Nach dem Junggesellenabschied hat Stefan (Hendrik Duryn) einen Filmriss. Auch Sievers (Rainer Piwek) und Michael (Gabriel Merz) können sich an absolut nichts mehr erinnern. Ein Affe in Stefans Auto deutet allerdings auf einen turbulenten Abend hin. Außerdem hat Stefan die Trauringe verloren. Derweil gerät Karins (Jessica Ginkel) generalstabsmäßig geplante Hochzeitsorganisation in Turbulenzen, sie findet keine geeignete Location für das Fest. Dann stehen auch noch zwei Schülerinnen heulend vor der Tür.

22:20 Uhr, VOX, Knife Fight Club, Kochshow

Im "Knife Fight Club", moderiert von Annie Hoffmann, treffen hochwertige Kochkunst und geballte Kampflust aufeinander! In der Folge wollen sich die Spitzenköche Anthony Sarpong (36) und Richard Rauch (32) vor Publikum und der Jury aus Tim Mälzer und Tim Raue im Wettstreit messen. Dabei werden ihnen drei Zutaten vorgegeben, die sie in nur 60 Minuten verarbeiten müssen: Truthahn, Kaffee, Geoduck. Wer zaubert das bessere Gericht?