20:15 Uhr, ZDF, Ausgerechnet Sylt, Romantische Dramödie

Als die Sylter Rettungsschwimmerin Bente (Katja Studt) den Architekten Kevin (Fabian Busch) aus dem Wasser holt, ist ihr noch nicht klar, was für ein Problem sie sich da an Land gezogen hat. Denn wie sich herausstellt, gehört Bente auf Sylt das letzte Haus, das Kevin kaufen muss, um für seine Firma eine lukrative Ferienanlage zu bauen. Und ausgerechnet Bente ist die Anführerin des Widerstands gegen den Ausverkauf von Sylt. Schnell ist klar, dass die beiden sich aus Schulzeiten kennen. Doch Kevin hat keine guten Erinnerungen an seine Zeit auf Sylt.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Dr. Eckart von Hirschhausen begrüßt Skilauf-Weltcupsieger Christian Neureuther und Tanz-Jurorin Motsi Mabuse. Im gegnerischen Team: Tagesschausprecherin Linda Zervakis und TV-Moderator Wayne Carpendale. Wer kennt sich besser aus mit dem Menschen in all seinen Facetten? Zum Beispiel beim Thema "Abnehmen". Ist das womöglich leichter als gedacht? "Jeder hat doch schon mal versucht, eine Scheibe Gurke auf drei Mahlzeiten zu verteilen. Und nachts am Kühlschrank schlug das Jo-Jo zu. Das geht viel entspannter", weiß Eckart von Hirschhausen.

20:15 Uhr, VOX, Iron Man 2, Superheldenabenteuer

Die Zeiten des anonymen Wirkens im Hintergrund sind für den schwerreichen Tüftler Tony Stark (Robert Downey Jr.) vorbei. Er ist der Superheld "Iron Man" und nun drängen ihn Regierung und Öffentlichkeit, seine Erfindungen unter anderem auch dem Militär zur Verfügung zu stellen. Doch Stark hat Sorge, dass seine Technologie an die Falschen gerät - zu Recht: Schneller als ihm lieb ist, muss er sich gegen skrupellose Ganoven zur Wehr setzen und erneut an einer einzigartigen Rüstung tüfteln. Zu allem Überfluss hat Tony Stark das Gefühl, dass der Arc-Reaktor in seiner Brust sein Blut langsam aber sicher zu vergiften scheint.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Geistervilla, Gruselspaß

Der ehrgeizige Immobilienmakler Jim (Eddie Murphy) wittert in dem Verkauf eines prächtigen Anwesens ein großes Geschäft. Als er sich gemeinsam mit seiner Familie auf den Weg macht, die Villa zu besichtigen, ahnt er nicht, dass er es mit Geistern zu tun bekommt, die es auf seine Frau abgesehen haben. Er macht Bekanntschaft mit Madame Leota (Jennifer Tilly), dem selbsternannten Sprachrohr der Spukgestalten. Diese teilt ihm mit, dass seine Familie in Gefahr ist und er sie nur retten kann, wenn er den Bann des Hauses durchbricht.

22:45 Uhr, VOX, Knife Fight Club, Kochshow

Im "Knife Fight Club", moderiert von Annie Hoffmann, treffen hochwertige Kochkunst und geballte Kampflust aufeinander! In der Folge wollen sich die Spitzenköche Nenad Mlinarevic (36) und The Duc Ngo (42) vor Publikum und der Jury aus Tim Mälzer und Tim Raue im Wettstreit messen. Dabei werden ihnen drei Zutaten vorgegeben, die sie in nur 60 Minuten verarbeiten müssen: Eierlikör, Aubergine, Schweinekopf. Wer zaubert das bessere Gericht?