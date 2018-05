20:15 Uhr, VOX, A Million Ways to Die in the West, Westernparodie

Albert (Seth MacFarlane) ist ein Feigling wie er im Buche steht und in seinem Wohnort "Old Stump" ein Außenseiter. Er hat noch nie eine Waffe benutzt, scheut jede Schlägerei und geht allen total auf die Nerven. Doch eines Tages kommt eine bildschöne Fremde namens Anna (Charlize Theron) in die Stadt und weckt in Albert tief verborgene Lebensgeister. Er verliebt sich in die toughe Lady und plötzlich wächst auch sein Mut - den er auch bitter nötig hat. Denn leider verheimlicht Anna ihm, dass sie schon mit Clinch (Liam Neeson) verheiratet ist, einem skrupellosen, schießwütigen Gauner. Als dieser erfährt, was seine Frau so treibt, schäumt er vor Wut und will Albert in einem Duell zur Strecke bringen.

20:15 Uhr, Das Erste, Weissensee: Geliehenes Glück, Quizshow

Falk ( Jörg Hartmann) liegt verletzt im Krankenhaus. Er hat Besuch von seinem Vater Hans (Uwe Kockisch), als seine Freundin Petra (Jördis Triebel) in der Tür steht. Sie erkennt Hans Kupfer aus dem Fernsehen und begreift nun, dass Falk nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat. Tief verletzt macht sie Falk deutlich, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will.

20:15 Uhr, Sat.1, San Andreas, Katastrophenfilm

Kalifornien wird von einem schweren Erdbeben erschüttert; es gilt als die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Der Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne Johnson) wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake (Alexandra Daddario). Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) will er Blake finden und gleichzeitig seine Ehe-Differenzen überwinden.

20:15 Uhr, RTL, Hotel Transsilvanien 2, Gruseltrickkomödie

Graf Draculas Tochter Mavis ist Mutter eines Sohnes geworden. Er ist halb Mensch und halb Vampir. Der Großvater hat nun Bedenken, dass aus seinem Halbblut-Enkel kein bissiger Blutsauger wird. Mithilfe seiner Freunde versucht Opa Dracula, den Jungen zu einem Vampir zu erziehen. Doch der Unterricht in Erschrecken und Co. erweist sich als schwierig. Plötzlich entsteigt auch noch Urgroßvater Vlad seiner Gruft.

20:15 Uhr, 3Sat, The King's Speech - Die Rede des Königs, Historiendrama

Öffentliche Reden zählen zu den verhassten Pflichten von Prinz Albert (Colin Firth), denn der Sohn des britischen Königs George V. leidet seit frühester Kindheit an einer Sprechstörung. Weder Psychologen noch sonstige Spezialisten konnten sein schweres Stottern heilen - bis seine besorgte Ehefrau Elizabeth (Helena Bonham Carter) die Kleinanzeige des skurrilen Sprachtherapeuten Lionel Logue (Geoffrey Rush) entdeckt. Der australische Einwanderer ist weder ein Doktor, noch hat er ein Diplom. Mit seinen unkonventionellen Methoden brüskiert er den introvertierten Aristokraten, der die Therapie zunächst abbricht.