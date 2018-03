20:15 Uhr, arte: Sag mir nichts, Liebesdrama

Die Fotografin Lena (Ursina Lardi) ist glücklich mit Bodo (Roeland Wiesnekker) verheiratet, ebenso wie der Journalist Martin (Ronald Zehrfeld) mit seiner Frau Solveig (Sarah Hostettler). Da begegnen sich Lena und Martin im Schwimmbad und fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Die Leidenschaft überkommt sie und sie lassen sich auf einen spontanen Seitensprung ein. Doch das Leben nimmt seinen normalen Lauf - bis sie sich plötzlich einander erneut gegenüberstehen und die Anziehungskraft sie wieder übermannt. Sie beginnen eine heiße Affäre, und schließlich verlieben sie sich ineinander. Aber wie können sie dies ihren Familien beibringen?

20:15 Uhr, Das Erste, New Moon - Biss zur Mittagsstunde, Vampirdrama

Bellas (Kristen Stewart) Leben ist alles andere als das einer normalen 18-Jährigen. Ihre Beziehung zu dem Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson) wird mehr als nur einmal auf die Probe gestellt. Um Bella zu schützten, trennt sich Edward von ihr. Als der Cullen-Clan die Stadt verlässt, fällt Bella in ein tiefes Loch. Die Freundschaft zu Werwolf Jacob (Taylor Lautner) ist das Einzige, das Bella in dieser schweren Zeit am Leben hält. Ihre verzweifelten Versuche Edward bei sich zu spüren gehen sogar so weit, dass sie sich von einer gefährlichen Klippe stürzt.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance, Tanzshow

"Let's Dance" - das bedeutet eiserne Disziplin, harte Arbeit und Wochen voll Schweiß und schmerzenden Muskeln. Kaum eine Show im deutschen Fernsehen verlangt ihren bekannten Teilnehmern so vieles ab wie diese. Und dennoch brennen 14 Prominente darauf, bei dem Showhighlight das Tanzbein zu schwingen. Für die Bewertung der Darbietungen sitzen wieder Profitänzerin und Wertungsrichterin Motsi Mabuse (36), der internationale Wertungsrichter und strenge Tanzjuror Joachim Llambi (53) sowie der kubanische Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez (50) in der "Let's Dance"-Jury.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers 3, Sci-Fi-Action

Sam Witwicky (Shia LaBeouf) hat zwar schon zweimal die Welt vor den machthungrigen Decepticons gerettet, findet aber in der Krisen-Ökonomie keinen Job. Und das ist nicht sein einziges Problem: Die Autobots unter Sams Freund Optimus Prime finden heraus, dass ein Fluchtschiff von ihrem untergegangenen Heimatplaneten Cybertron vor Jahrzehnten auf dem Mond zerschellte. Ärgerlich ist, dass die US-Regierung bisher vor ihnen verschwiegen hat, dass bei der Mondlandung durch die Apollo-Missionen eine geheime, gefährliche Technologie geborgen wurde.

22:20 Uhr, Sat.1, Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show, Comedyshow

Martin Klempnow ist Chef des Tabledance-Schuppens "Schneewittchenbar". Sein Stammkunde Luke Mockridge hat sich in Stangentänzerin Babsi verliebt und schleicht sich immer wieder an sie ran. Doch Ehefrau Lisa Feller ist ihm auf der Spur ... Als plötzlich ein Mord passiert, will es niemand gewesen sein. Wer ist der Täter? Maddin Schneider und Horst Lichter ermitteln.