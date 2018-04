20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Der Prozess, Arztdrama

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) fiebert auf ihren Prozess hin. Sie will endlich die falschen Vorwürfe aus ihrer Zeit als Schiffsärztin ausräumen, die auf Rügen sogar der Briefträger kennt und ihren Neuanfang überschatten. Aber vor Gericht wartet eine böse Überraschung auf Nora: Durch die dreiste Falschaussage eines Zeugen (Christoph Zrenner) steht sie plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Nora sieht sich der Anschuldigung gegenüber, Medikamente unter der Hand verkauft zu haben! Sogar ein weiteres Verfahren wegen Totschlags droht. Es bleiben nur drei Tage, um die Verteidigung neu aufzustellen.

20:15 Uhr, RTL II, Hulk, Actiondrama

Nach einem Laborunfall mit tödlichen Gammastrahlen verwandelt sich der Wissenschaftler Bruce Banner (Eric Bana) bei Wutanfällen in das grüne Ungeheuer Hulk. Nur Bruces Freundin Betty (Jennifer Connelly) ahnt, wer sich hinter dem Monster verbirgt. Das Militär unter der Leitung von Bettys Vater General Ross soll die Bedrohung durch das grüne Monster stoppen. Kann Betty das Monster besänftigen und Bruce retten?

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids, Comedyshow

Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt Sasha, Peter Neururer, Torsten Sträter und Margie Kinsky gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu "lehrreichen", innovativen oder experimentellen Aufgaben an - körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Damit sich die prominenten "Nachsitzer" richtig anstrengen müssen, scoutet Luke Mockridge die Kids persönlich an ihren Lehranstalten. Wer kann mit den cleveren Schülern mithalten?

20:15 Uhr, arte, Seit Du da bist, Liebesfilm

Aus alter Verbundenheit bringt der Künstler Jarek die neunjährige Lilia, Tochter seiner Exfreundin Alina (Katharina Schüttler) zum Geigenunterricht. Jarek lernt dabei die Familie der Geigenlehrerin Clara (Martina Gedeck) und ihren Mann Bertschi (Robert Palfrader) samt deren Söhne kennen. Zunehmend genießt Jarek die familiären Berührungspunkte. Er fühlt sich zu Clara hingezogen, ohne es ihr eingestehen zu können. Als Lilia die Chance bekommt, als Meisterschülerin zu einer anderen Lehrerin zu wechseln, bricht der Kontakt zu Clara jäh ab. Bis Jarek und Clara sich einige Monate später zufällig wieder treffen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Insel, Sci-Fi-Thriller

In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer tödlichen Seuche, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Sie ahnen nicht, dass sie nur als menschliche Organlager herhalten. Dazu wird ihnen vorgegaukelt, sie hätten in der Lotterie gewonnen und dürften auf "die Insel", den einzigen unverseuchten Ort. Der Klon Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) findet jedoch heraus, welch krankes Spiel wirklich getrieben wird.