20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Liebesreigen Familiendrama

Heimkehrerin Lisa (Theresa Scholze) hilft jetzt ihrer Familie auf der Huber-Alm. Ihre Schwester Marie (Catherine Bode) leistet sich ausgerechnet mit Georg Leitner (Thomas Unger) eine Liebesnacht im Heu. Für die beiden ewigen Streithähne kommt diese Situation mehr als unerwartet. Am nächsten Morgen wissen sie nicht, was das bedeutet. Denn überraschenderweise sind echte Gefühle im Spiel. Zeit um diese zu erkunden, bleibt aber nicht. Georgs Exfrau Mirjam (Nina Gnädig) sorgt für einen neuen Krisenherd im Zwist zwischen den Hubers und den Leitners: Sie will Lisa als Anwältin für einen Sorgerechtsstreit um Tochter Lea (Carlotta Rupp) engagieren.

20:15 Uhr, ProSieben, Exodus: Götter und Könige, Bibelepos

Im 13. Jahrhundert v. Chr. lässt der Pharao Sethos I. (John Turturro) alle Israeliten in Ägypten versklaven und ihre männlichen Nachkommen im Nil ertränken. Nur ein Junge überlebt - Mose ( Christian Bale). Er wächst zusammen mit dem Kronprinzen Ramses (Joel Edgerton) im Palast auf. Als dieser erfährt, dass Mose in Wahrheit ein Israelit und kein ägyptischer Prinz ist, schickt er ihn ins Exil. Wider Erwarten überlebt Moses die Flucht in die Wüste, er findet in einer Oase sogar eine neue Heimat. Doch dann erhält er von Gott den Auftrag, die Hebräer aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids, Comedyshow

Hefte raus, Klassenarbeit! Luke Mockridge lässt Miroslav Nemec, Namika, Patrick Owomoyela und Carolin Kebekus gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen die Bank drücken. Sie treten in unterschiedlichsten Fachgebieten zu "lehrreichen", innovativen oder experimentellen Aufgaben an - körperliche und künstlerische Ertüchtigung inklusive. Damit sich die prominenten "Nachsitzer" richtig anstrengen müssen, scoutet Luke Mockridge die Kids persönlich an ihren Lehranstalten. Wer kann mit den cleveren Schülern mithalten?

20:15 Uhr, RTL II, 21 Jump Street, Actionkomödie

Die beiden Nachwuchs-Polizisten Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) kennen sich schon seit ihrer gemeinsamen Zeit auf der Highschool. Da sie es mit den Vorschriften nicht immer genau nehmen, werden sie zu einer geheimen Spezialeinheit namens "21 Jump Street" strafversetzt. Ihr neuer Auftrag: Sie sollen undercover an ihrer alten Schule ermitteln, wo seit einiger Zeit eine gefährliche Droge im Umlauf ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Identitäten der beiden Polizisten getauscht wurden.

20:15 Uhr, Tele 5, Last Impact - Der Einschlag, Katastrophenfilm

Eine Kollision im All hat den Mond erwischt und seine Umlaufbahn verändert. Nun nähert sich der Erdsatellit immer gefährlicher dem blauen Planeten. Bald stellt sich heraus, dass kaum mehr als ein Monat bleibt, um einen katastrophalen Zusammenprall abzuwenden. Maddie (Natasha Henstridge) und Alex (David James Elliott), zwei Forscher, kämpfen um das Überleben der Menschheit.