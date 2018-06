20:15 Uhr, ProSieben: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Abenteuerfilm

1938 verschwindet der Vater von Indiana Jones ( Harrison Ford), der Archäologieprofessor Henry Jones (Sean Connery), auf der Suche nach dem "Heiligen Gral" spurlos. Indiana macht sich in Begleitung der Wissenschaftlerin Dr. Elsa Schneider (Alison Doody) sofort auf die Suche nach ihm. In den Katakomben von Venedig findet er einen Hinweis auf den Verbleib des Grals, doch auch die Nazis wollen in dessen Besitz kommen und haben Henry Jones in ein altes Schloss an der österreichischen Grenze entführt.

20:15h, RTL 2: Skyline - Der Tag des Angriffs, SciFi-Actionfilm

Nach einer wilden Partynacht wird eine Gruppe von Freunden von einem unheimlichen blauen Licht geweckt. Nicht nur in Los Angeles, sondern auch in anderen Großstädten weltweit, werden Menschen unwiderstehlich von dem Licht angezogen, nur um sich kurz darauf scheinbar in Luft aufzulösen. Jarrod (Eric Balfour), seine schwangere Freundin Elaine (Scottie Thompson) und deren Clique entdecken kurz darauf das Geheimnis des furchterregenden Lichts: Eine gigantische extraterrestrische Streitmacht erscheint am Himmel und beginnt in rasantem Tempo, die gesamte menschliche Bevölkerung vom Erdboden zu saugen.

20:15 Uhr, Super RTL: Happy Feet, 3D-Animationsfilm

Tief in der Antarktis, im Reich der Kaiserpinguine, bist du ein Niemand, wenn du nicht singen kannst - bedauerlich für den kleinen Mumble, den wohl schlechtesten Sänger auf dieser Welt. Zum Tanzen geboren, gefällt er auf eine ganz besondere Art - als Stepptänzer. Mumbles Mutter Norma Jean findet seine Eigenart zwar richtig niedlich, aber sein Vater Memphis behauptet, so etwas 'gehöre sich nicht für Pinguine'. Außerdem wissen beide, dass man ohne ein Herzenslied keinen Partner fürs Leben findet. Wie es das Schicksal so will, gehört Mumbles einzige Freundin Gloria zufällig zu den besten Sängern überhaupt.

20:15 Uhr, Das Erste: Das Traumhotel: Chiang Mai, Familienfilm

In seinem Luxushotel in der thailändischen Kulturstadt Chiang Mai wird Hotelmanager Markus Winter (Christian Kohlund) von Susanne Rückert (Ann-Kathrin Kramer) um Hilfe gebeten: Ihr Ehemann Holger (Harald Krassnitzer) ist nach einer Schatzsuche spurlos verschwunden. Markus setzt alle Hebel in Bewegung, um den Mann aufzuspüren. Sein großes Engagement hat auch persönliche Gründe: Vor Jahren verlor Markus in einer ähnlichen Situation einen guten Freund und wird seither von Schuldgefühlen geplagt.