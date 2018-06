20:15 Uhr, Das Erste, Drei Väter sind besser als keiner, Familienkomödie

Jasper (Sammy O'Leary) will endlich seinen Papa kennenlernen! Um ihm diesen Wunsch zu erfüllen, muss Mutter Maike (Julia Hartmann) erst herausfinden, wer das überhaupt ist. Infrage kommen drei Jugendbekanntschaften: ein Bauer, ein Autoschrauber und der ehemalige Frauenschwarm des Dorfes. Mit dem Elfjährigen und seiner kleinen Schwester Luise (Mia Schwertfeger) im Gepäck fährt die Alleinerziehende in ihren Heimatort Füdrum, dem sie einst als Schwangere den Rücken kehrte.

20:15 Uhr, ProSieben, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Actionabenteuer

Nevada, 1957: Der Archäologe und Uni-Professor Indiana Jones (Harrison Ford) und sein Kumpel Mac (Ray Winstone) stecken in großen Schwierigkeiten. Das Duo ist von sowjetischen Agenten unter Leitung der skrupellosen Irina Spalko (Cate Blanchett) gekidnappt worden. Indy soll in einer abgelegenen Lagerhalle eine geheimnisvolle Kiste identifizieren. Er entkommt knapp und erhält kurz darauf Hinweise auf einen geheimnisvollen Kristallschädel, der in Peru versteckt sein soll.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die 90er und ich, Comedyshow

Die Backstreet Boys, Take That, Caught In The Act. "Der König der Löwen", "Pretty Woman", "Fight Club". Tabu, Die Siedler von Catan, Activity. Gameboy, Tamagotchi, 56K-Modem. "Arabella", "Sonja", "Andreas Türck". Age of Empires, Lemmings, FIFA 94. Jeder verbindet persönliche Erinnerungen und Highlights mit den 90ern. Zusammen mit seinen Gästen nimmt Luke Mockridge die Zuschauer in Video-Beiträgen und Studio-Aktionen mit auf die Reise durch sein Lieblings-Jahrzehnt.

20:15 Uhr, RTL II, Transporter 3, Actionthriller

Eigentlich hatte sich Frank Martin (Jason Statham) dafür entschieden, seinen Job als Transporter für hochsensible Waren aufzugeben. Doch er hat seine Pläne ohne den ehemaligen Delta Force Soldat Jonas Johnson (Robert Knepper) gemacht. Im Auftrag der Entsorgungsgesellschaft Ecocorp hat Johnson Valentina (Natalja Rudakowa), die Tochter des ukrainischen Umweltministers Vasilev, entführt. Frank wird gezwungen, Valentina von Marseille aus quer durch Europa nach Odessa zu chauffieren und so den Suchtrupps Vasilevs zu entkommen.

22:45 Uhr, ProSieben, Cowboys & Aliens, Sci-Fi-Western-Mystery

Mitten im Wilden Westen kommt ein namenloser Fremder (Daniel Craig) 1873 in das staubige Städtchen Absolution in Arizona. Doch genauso wenig wie der Mann über seine eigene Identität Bescheid weiß, weiß er, wie er an das Metallband an seinem Arm kam. Der Ärger mit dem Sheriff und Rinderbaron Colonel Dolarhyde (Harrison Ford) lässt nicht lange auf sich warten, als dieser in ihm den gesuchten Outlaw Jake Lonergan erkennt. Doch gerade als Jake ins Gefängnis gebracht werden soll, fallen brutale Aliens über den Ort her.