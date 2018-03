20:15 Uhr, Das Erste, Die Freibadclique, Drama

Sommer 1944, Schwäbisch Hall. Entgegen der Kriegspropaganda und dem verordneten Heldentum träumen die 16-jährigen Jungs der Freibadclique von Swingmusik, Sex und Freiheit - und von Lore, der Luftwaffenhelferin vom Fliegerhorst, die in ihrem roten Badeanzug alle Blicke auf sich zieht. Gleichzeitig ahnen Onkel (Jonathan Berlin), Knuffke (Theo Trebs), Bubu (Andreas Warmbrunn), Zungenkuss (Joscha Eißen) und Hosenmacher (Laurenz Lerch), dass sie dem Schrecken der Front nicht entkommen werden.

20:15 Uhr, ProSieben, START UP! Wer wird Deutschlands bester Gründer?, Gründershow

Wie schwört man sein Team auf ein Ziel ein? Um das zu trainieren, müssen die Kandidaten eine Motivationsrede vor vier Berliner Sportmannschaften halten, die von Carsten Maschmeyer und einem prominenten Experten bewertet wird. Anschließend sollen sie einen Haushaltsgegenstand als neues Super-Produkt anpreisen und möglichst viele Zuhörer als potentielle Mitarbeiter gewinnen. Nach den Challenges arbeiten die Gründer an ihren Produktideen - wer punktet, wer muss gehen?

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth räumt auf!, Comedyshow

Was ist der Unterschied zwischen einem Zombie und einem Smombie (Smartphone-Zombie): Ein Zombie klettert aus dem Grab, ein Smombie ist auf dem direkten Weg dorthin. Smombies, also Menschen, die auf der Straße ständig auf ihr Smartphone starren, sind ein allgegenwärtiges Phänomen und Problem. Denn Smombies gefährden durch ihre Unachtsamkeit nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Deshalb schickt Mario Barth einen Experten zum Thema Smartphones und alles was dazu gehört auf Spurensuche: Comedian Chris Tall!

20:15 Uhr, Tele 5: Population 436, Mystery-Thriller

Seit rund hundert Jahren bleibt die Bevölkerungszahl in dem kleinen Dorf Rockwell Falls konstant bei 435 Einwohnern. Volkszähler Steve (Jeremy Sisto) soll im Auftrag des Staates herausfinden, warum das so ist. Die Menschen in dem Kaff begegnen ihm höflich, aber auch misstrauisch. Aus gutem Grund, birgt das Städtchen doch ein dunkles Geheimnis.

20:15 Uhr, ProSieben, Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI: Kätzchen, Mysteryserie

Skinner (Mitch Pileggi) wird von seiner Vergangenheit eingeholt und verschwindet. Scully (Gillian Anderson) und Mulder (David Duchovny) stoßen auf der Suche nach ihm in seiner Wohnung auf ein abgeschnittenes Ohr. Da das Ohr in eine Zeitung von Mud Lick eingewickelt ist, fahren sie nach Kentucky und begegnen dort einem Obdachlosen, der wirr von einem Kätzchen redet. In der Leichenhalle finden sie schließlich eine Leiche, der ein Ohr fehlt; Skinner jedoch bleibt weiterhin spurlos verschwunden.