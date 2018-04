20:15 Uhr, Das Erste, Das deutsche Kind, Drama

Der angehende Imam Cem Balta (Murathan Muslu) lebt mit seiner Frau Sehra (Neshe Demir) und der gemeinsamen Tochter Hanna (Sue Moosbauer) in Hannover. Die junge Familie steht mitten im Leben, zu dem die türkische Kultur ebenso selbstverständlich gehört wie die deutsche. Bei einem Unglück stirbt Sehras beste Freundin, die alleinerziehende Mutter, Natalie Unger. In ihrem Testament hatte sie die Baltas zum Vormund ihrer sechsjährigen Tochter Pia (Malina Harbort) bestimmt. Doch die Herausforderungen, mit denen Cem und Sehra konfrontiert werden, als sie Pia bei sich aufnehmen, erweisen sich als weit größer als erwartet.

20:15 Uhr, Sat.1, START UP! Wer wird Deutschlands bester Gründer?, Gründershow

Heute müssen die Gründer der Jury beweisen, dass sie die Zielgruppe ihrer Produkte kennen. Wer präsentiert am detailliertesten einen typischen Kunden? Gemeinsam mit Carsten Maschmeyer feilen sie weiter an ihren Ideen und suchen nach griffigen Produktnamen und bildstarken Logos. Am Spreewaldring müssen die Gründer zeigen, dass sie auch in Stresssituationen cool bleiben. Während der Fahrt in einem Rennauto gilt es, die Fragen der Jury zu beantworten. Wer kommt eine Runde weiter?

20:15 Uhr, Tele 5, Mindscape, Mysterythriller

John Washington (Mark Strong) hat eine ungewöhnliche Fähigkeit: Der Detektiv kann sich in die Erinnerungen anderer Menschen einklinken. Er nutzt die Bilder zur Lösung von Fällen. Doch der Fall von Anna (Taissa Farmiga), Tochter einer der reichsten Familien der USA, die des dreifachen Mordes verdächtigt wird, bringt den vom Leben gezeichneten Mann mehr als an seine Grenzen.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Jagd zum magischen Berg, Sci-Fi-Abenteuer

Tag für Tag muss Taxifahrer Jack Bruno (Dwayne Johnson) die gleiche Route fahren, um Touristen zum Planet Hollywood zu bringen und langweilt sich dabei jedes Mal mehr - bis zwei blonde Teenager in sein Auto steigen und ihm 15.000 Dollar geben, um zum magischen Berg gebracht zu werden. Doch das allein ist noch nicht seltsam genug: Sara (Anna Sophia Robb) und Seth (Ludwig Alexander) behaupten, von einem anderen Planeten zu sein, haben übersinnliche Fähigkeiten und müssen eine Invasion verhindern.

20:15 Uhr, RTL II, Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen, Dokusoap

In "Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen" unterstützen prominente Mütter junge Eltern in Not, die bald Nachwuchs erwarten. Sängerin Kim Gloss setzt sich für Ronja und Tobias aus Schleswig-Holstein ein. Die beiden wissen noch nicht, welche Promimama ihnen helfen wird.