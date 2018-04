20:15 Uhr, ZDF, Die Lebenden und die Toten - Ein Taunuskrimi, Krimi

Im Taunus werden drei Menschen von einem Scharfschützen erschossen - bald schon ist in den Medien vom "Taunus-Sniper" die Rede und in der Öffentlichkeit macht sich Verunsicherung breit. Bei dem Sniper scheint es sich um einen hochgradig strategisch agierenden Killer zu handeln. Neben den Ermittlern Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann), Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) und Kai Ostermann (Michael Schenk) kommt in diesem Fall auch LKA-Profiler Andreas Neff (Simon Schwarz) zum Einsatz.

20:15 Uhr, kabel eins, Tron: Legacy, Cyberthriller

Im Jahr 1989 verschwindet Kevin Flynn (Jeff Bridges), ein genialer Programmierer und Geschäftsführer eines Software-Unternehmens, spurlos. Seine Firma hinterlässt er seinem Sohn Sam (Garrett Hedlund), der sich, als er erwachsen wird, nur wenig für das Erbe seines Vaters interessiert. Eines Tages entdeckt Sam ein geheimes Labor und aktiviert versehentlich einen Laser, der ihn digitalisiert und in eine virtuelle Computerwelt katapultiert. Dort trifft Sam seinen verschollenen Vater wieder.

20:15 Uhr, arte, 21 Nächte mit Pattie, Komödie

Caroline (Isabelle Carré) kannte ihre Mutter kaum. Als sie von deren Tod erfährt, reist sie dennoch in das abgelegene Dorf in Südfrankreich, wo ihre Mutter zuletzt gelebt hat. Hier taucht sie in das Universum ihrer Mutter ein - ein buntes und vor allem freizügiges. Besonders Pattie (Karin Viard) lebt ein ausgesprochen freies Leben. Sie feiert Nächte durch, geht am helllichten Tage nackt baden und erzählt gerne und in allen Details von ihrem abwechslungsreichen Liebesleben. Doch plötzlich verschwindet Der Leichnam der Mutter, aufgebahrt in einem provisorisch gekühlten Zimmer, von einem Tag auf den anderen.

20:15 Uhr, RTL II, Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen, Dokusoap

In "Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen" unterstützen prominente Mütter junge Eltern in Not, die bald Nachwuchs erwarten. Model Sara Kulka setzt sich für die junge Single-Mama Mandy (23) aus Dortmund ein, die noch nicht weiß, welche Promimutter sie besuchen wird. Mandy hat bereits einen kleinen Sohn aus einer früheren Beziehung. Der kleine Jayden (4), den sie alleine großzieht, sollte aber vorerst ihr einziges Kind bleiben. Umso größer war der Schock, als sie auf den positiven Schwangerschaftstest blickte!