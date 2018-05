20:15 Uhr, RTL, Der Chef bekommt die Quittung, Show

Ralf Schmitz stellt in seiner neuen Show die üblichen Machtverhältnisse in Firmen auf den Kopf. Hier haben die Mitarbeiter das Sagen und können ihrem Chef beweisen, was eine Harke ist. In sechs Spielrunden fordern sie ihren Chef heraus und kämpfen um Sachpreise, die sich die Belegschaft für ihren Betrieb schon immer gewünscht hat. Und wenn die Mitarbeiter gewinnen, bekommt der Chef die Quittung und darf zahlen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Novembermann, Drama

Seit zehn Jahren fährt Lena Drömer (Barbara Auer) jedes Jahr im November für vier Wochen allein in die Toskana - das glauben zumindest ihr Mann, der evangelische Pfarrer Hermann (Burghart Klaußner), und ihre Tochter (Bernadette Heerwagen). Doch diesmal wird es eine Reise ohne Wiederkehr. Kurz nach ihrer Abreise kommt Lena bei einem Busunfall in der Nähe von Bremen ums Leben. Ihr Tod gibt Hermann Rätsel auf. Warum starb sie im Norden, wo sie doch in den Süden wollte? Als dann auch noch, wie jedes Jahr im November, eine Postkarte von Lena aus Italien eintrifft, begibt sich Hermann auf die Suche nach der Wahrheit.

20:15 Uhr, ZDF, Karl Marx - Der deutsche Prophet, Dokudrama

Karl Marx ist einer der meistgelesenen und zugleich umstrittensten Autoren der Weltgeschichte. Im 20. Jahrhundert war mehr als ein Drittel der Menschheit Regimen ausgesetzt, die sich auf ihn beriefen - und zumeist scheiterten. Seine scharfsichtigen Analysen indes scheinen gerade in Zeiten epidemischer Finanz- und Wirtschaftskrisen aktueller denn je. Der weltbekannte Schauspieler Mario Adorf verkörpert Marx auf dem Zenit seines Lebens, voller Widerspruchsgeist und Widersprüche, zwischen prophetischer Überzeugung und Angst vor dem Scheitern.

20:15 Uhr, Tele 5, Haunter - Jenseits des Todes, Horrorfilm

Langsam nur stellt Lisa (Abigail Breslin) fest, dass sie gar nicht mehr am Leben ist: Sie ist ein Geist. Ihre ganze Familie wurde ermordet. Als sie herausfindet, dass sie Kontakt mit anderen Wesen in anderen Zeiten aufnehmen kann, will sie genau wissen, was passiert ist. Trotz Warnungen begibt sie sich immer tiefer in die verborgene Welt der Seelen und riskiert alles.

20:15 Uhr, kabel eins, Duell der Magier, Fantasy

Der große Magier Balthazar Blake (Nicolas Cage) beschützt die Metropole New York seit langer Zeit vor dem Bösen, aber eines Tages braucht er Hilfe im Kampf gegen seinen Erzfeind Maxim Horvath (Alfred Molina). Blake meint, in dem eher unauffälligen und vermeintlich durchschnittlichen Studenten Dave Stutler (Jay Baruchel) den richtigen Mann gefunden zu haben und bietet ihm an, ihn die hohe Kunst der Magie zu lehren. Dave ist zunächst widerwillig, lässt sich aber schließlich auf das größte Abenteuer seines Lebens ein.