20:15 Uhr, ZDF, Neben der Spur: Sag, es tut dir leid, Thrillerdrama

Ein junges Mädchen wird tot an den Elbstrand gespült. Ihre Füße sind blutig, sie ist völlig abgemagert und muss Schreckliches durchgemacht haben. Anna ( Marie Leuenberger) übernimmt den Fall allein, da Ruiz (Juergen Maurer) fieberhaft den Mörder eines grausam getöteten Ehepaares sucht. Er steckt in einer Sackgasse, denn der einzige Zeuge, Andreas Schaller, ist psychisch krank und will nicht reden. Joe (Ulrich Noethen) soll helfen, ihn zu einem Geständnis zu bewegen, als der Fall um das junge Mädchen eine ungeheure Wendung nimmt.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Blaue Planet, Naturdoku

Die Hochsee ist eine Wasserwüste, weit entfernt von jeder Küste, mehrere Kilometer tief und beinahe ohne Nahrung. Dennoch leben hier einige der größten und spektakulärsten Tiere der Welt. Mit speziellen, drucksicheren Kameras wurde das Filmteam Zeuge einer der herausforderndsten Jagden auf hoher See: Pottwale tauchen einen Kilometer tief, um Tintenfische zu erbeuten. Tausende Delfine treiben riesige Laternenfisch-Schulen zusammen, um sie unterhalb der Oberfläche einzufangen. Laternenfische entlarven, was sich hinter der jahrhundertealten Legende von der "kochenden See" verbirgt.

20:15 Uhr, kabel eins, The Transporter, Actionthriller

Frank Martin ( Jason Statham), Ex-Elitesoldat, verdient sich seinen Lebensunterhalt als Kurierfahrer, spezialisiert auf illegale Ladungen. Als Frank bei einer seiner Lieferungen feststellt, dass sich das Paket bewegt, öffnet er die verbotene Ladung. In der Kiste - die schöne Asiatin Lai (Qi Shu). Jetzt ist nicht nur die Polizei, sondern auch ein skrupelloser Menschenhändlerring hinter Frank her. Eine Hetzjagd beginnt.

20:15 Uhr, RTL II, Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!, Protzsoap

Der Skywalk auf Langkawi, eine Hängebrücke in schwindelerregender Höhe, gehört zu den Highlights der Insel. Das wollen sich Carmen, Davina und Shania natürlich nicht entgehen lassen. Der unter Höhenangst leidende Robert verzichtet auf das Abenteuer. Hätten seine Mädels das vielleicht lieber auch machen sollen? Der Millionär sucht in der Zwischenzeit weiter nach einem passenden Luxusdomizil.

20:15 Uhr, ONE, The Fountain - Quell des Lebens, Fantasydrama

Der Biowissenschaftler Tommy Creo ( Hugh Jackman) arbeitet wie besessen an einem Heilmittel für seine krebskranke Frau Izzi (Rachel Weisz). Doch all seine Bemühungen scheitern. Izzi hinterlässt ihrem Mann einen Roman, in dem sie von der Suche nach dem Baum des Lebens erzählt - doch konnte sie ihre Geschichte nicht mehr vollenden. Tommy soll das Buch fertigstellen, doch er weiß nicht, wie die Geschichte enden soll. Erst als Tommy an Izzis Grab einen Baum pflanzt, der gemäß einer mystischen Prophezeiung bis in den Himmel und ins Totenreich wachsen soll, zeichnet sich ein überraschendes Ende ab.