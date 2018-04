20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr - Mord im Alten Land, Krimi

Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) bestätigt eindeutige Indizien gegen den Laboranten Thomas Lichter (Marcus Mittermeier), der wegen Mordes an seiner Geliebten zu lebenslanger Haft verurteilt wird, jedoch an seiner Unschuld festhält. Mit der Urteilsverkündung eskaliert die Situation - Thomas nimmt die Kommissarin Sarah Kohr als Geisel. Er flieht mit ihr ins Alte Land, sperrt sie in einen Kofferraum und setzt sich ab.

20:15 Uhr, Tele 5, Arthur & Merlin, Fantasyabenteuer

König Vortigern (David Sterne) wendet sich unter den bösen Einflüsterungen des Druiden Aberthol (Nigel Cooke) brutal gegen die Kelten. Das ruft Krieger Arthur auf den Plan. Gemeinsam mit dem Eremiten Merlin (Stefan Butler) und einem mächtigen Schwert begehrt er gegen Vortigern und den dunklen Priester auf. Nichts weniger als das Überleben der Kelten steht auf dem Spiel.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kleine Panda, Naturdoku

Der Große Panda mit seinem auffälligen schwarz-weißen Fell ist weltberühmt. Nur wenige hingegen kennen den Kleinen oder Roten Panda. Kaum einer kann sich diesen schönen und ausgesprochen niedlichen kleinen Bären entziehen. In manchen Regionen Nepals heißen sie Ponja, zu Deutsch Bambusfresser. Daraus wurde der Name Panda abgeleitet. Die Pandas bilden sogar eine eigene Familie im Tierreich. Verborgen in den dichten Rhododendronwäldern und Bambusdschungeln des Himalayas führt der Kleine Panda ein äußerst verstecktes Leben, das bisher nur selten gefilmt werden konnte.

20:15 Uhr, RTL, Raus aus den Schulden - Promi-Spezial, Coachingdoku

Harter Job für Peter Zwegat: Nadja Abd el Farrag ist ein Fall, für den Deutschlands erfolgreichster Schuldnerberater ein zweites Promi-Spezial braucht. Zuletzt traf er "Naddel" im Dezember 2016. Seitdem hat sich wenig geändert. Sie wohnt immer noch im Hotel, sucht immer noch eine Wohnung und ist verschwenderisch. Findet sie endlich mithilfe von Peter Zwegat eine Wohnung? Kann er sie davon überzeugen, ihr Geld nicht mit vollen Händen auszugeben?

20:15 Uhr, kabel eins, Planet der Affen, Sci-Fi-Abenteuer

2029: Der Astronaut Leo Davidson (Mark Wahlberg) befindet sich auf einer Routinemission durchs All, als er in ein wurmlochähnliches Phänomen gerät und durch Zeit und Raum in die Zukunft katapultiert wird. Er landet auf einem Planeten, auf dem sprechende, hoch intelligente Affen über primitive Menschen herrschen. Für die Astronauten beginnt ein Kampf auf Leben und Tod gegen die Gorilla-Armee - und für die Zukunft der Menschheit.