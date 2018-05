20:15 Uhr, ZDF, Dengler - Fremde Wasser, Krimi

Dengler (Ronald Zehrfeld) wird von Dr. Larson (Thekla Reuten), die weltweit Wasserwerke berät, beauftragt, den griechischen Lobbyisten Kolidis zu finden, der seit der Explosion seines Segelboots vor Athen verschwunden ist. Dr. Larson glaubt, dass es sich um einen Mordanschlag gehandelt haben könnte. Als Dengler mit Olga (Birgit Minichmayr), der er einen Kurzurlaub in Griechenland versprochen hat, in Athen eintrifft, wird klar, dass die gesamte Familie dem Anschlag zum Opfer gefallen sein muss.Von Kolidis' Leiche und der seines Sohnes Jannis fehlt allerdings noch jede Spur.

20:15 Uhr, kabel eins, Einsame Entscheidung, Actionthriller

Mit einer Nervengasbombe an Bord haben Terroristen ein Passagierflugzeug auf dem Weg nach Washington in ihre Gewalt gebracht. Mit einem Spezialflugzeug schafft es eine Sondereinheit, unbemerkt an Bord zu kommen, verliert jedoch bei dem riskanten Manöver ihren Anführer. Nun liegt es am Geheimdienst-Experten David Grant ( Kurt Russell), die Terroristen auszuschalten und die Bombe zu entschärfen, bevor die Maschine amerikanischen Luftraum erreicht.

20:15 Uhr, ONE, The Wrestler - Ruhm, Liebe, Schmerz, Drama

Einst war Randy Ramzinski (Mickey Rourke) ein Gigant. Als Randy "The Ram" Robinson eroberte er die Arenen des Wrestling-Sports. Jetzt aber, zwei Jahrzehnte später, bekommt der lädierte Kämpfer kaum noch ein Bein auf den Boden und fightet seinem ehemaligen Ruhm mit unterbezahlten Show-Auftritten hinterher. Als ihn die Folgen von jahrelangem Medikamentenmissbrauch schließlich zum Aufhören zwingen, ist Randy am Boden zerstört. Einsam und verzweifelt sucht er Trost bei der verständnisvollen Stripperin Cassidy (Marisa Tomei) und bemüht sich, die brachliegende Beziehung zu seiner Tochter Stephanie (Evan Rachel Wood) neu aufleben zu lassen.

20:15 Uhr, RTL II, Promis auf Hartz IV, Doku-Soap

Fürst Heinz und seine Andrea müssen sich neuen Herausforderungen stellen. Nachdem die Wohnung in Köln-Zollstock bereits größtenteils eingerichtet ist, ergattern die beiden bei einer Haushaltsauflösung in Siegen den langersehnten Kühlschrank und eine Waschmaschine. Doch was sie beim Möbelkauf einsparen, wird an anderen Ecken wieder ausgegeben. Das Fürstenehepaar aus Mallorca hilft in dieser Woche beim "Kalker Kindermittagstisch". Heinz und Andrea sind zutiefst betrübt über die Situation der Kinder und würden zu gerne mit einer Spende helfen, doch das geringe Budget gibt dies nicht her.

22:15 Uhr, ZDF, How to Be Single, Komödie

Alice (Dakota Johnson) trennt sich von ihrem Freund Josh (Nicholas Braun) und zieht von Portland nach New York, wo sie in einer großen Kanzlei arbeitet. Dort lernt sie Robin (Rebel Wilson) kennen, die Alice ins wilde Partyleben der Millionen-Metropole einführt. Unterschlupf findet Alice zunächst bei ihrer Schwester Meg (Leslie Mann), einer auf Geburtshilfe spezialisierten Ärztin, die selbst ohne Mann und Kinder lebt. Nach einem kleinen Eklat, den Robin verursacht hat, muss Alice allerdings Megs kuschelige Wohnung verlassen.