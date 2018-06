20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Tod eines Stalkers, Krimi

Als Kommissarin Jana Winter (Natalia Wörner) ihren Sohn Leo zur Schule bringt, wird sie von Ricky Rehberg (Jan Georg Schütte), der soeben aus langer Haft entlassen wurde, bedroht. Rehberg schwört Rache. Er unterstellt Jana, sie sei schuld am Tod seiner Frau und seiner Tochter und droht, ihrem Sohn Leo etwas anzutun. Jana lässt sich zu der Aussage provozieren, dass sie, falls ihrem Sohn etwas zustößt, Rehberg töten werde. Als Rehberg am selben Abend mit einem Anruf bei Jana Winter vorgibt, dass er Leo in seiner Gewalt habe, fährt die Kommissarin panisch zu dessen Wohnung. Dort kommt es allerdings zu einer unerwarteten Wendung.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? - Das große Special zur Fußball-WM, Quizshow

Noch 10 Tage bis zur WM 2018 und "Wer wird Millionär?" ist im Fußball-Fieber. In der Auswahlrunde bei Günther Jauch treten Kandidaten an, deren größte Leidenschaft der Fußball ist. Das können neben Hobby-Kickern auch Fußballkneipenbesitzer, Schiedsrichter, Stadionsprecher oder Fanclubmitglieder sein. Und sie alle wollen nicht nur, dass Deutschland seinen Weltmeistertitel verteidigt - in diesem Special wollen sie nur eins: die Million!

20:15 Uhr, ONE, Familie Jones - Zu perfekt, um wahr zu sein, Konsumsatire

Als die Bilderbuchfamilie Jones in ein schickes Haus in einem wohlhabenden Vorort zieht, werden sie von den Nachbarn bald glühend beneidet. Doch der Schein trügt, denn in Wahrheit sind die gut aussehenden Erfolgsmenschen gar keine Familie. Im Auftrag einer Marketingfirma sollen sie als vermeintlich authentische Vorbilder ihren gut betuchten Nachbarn die neuesten Konsumgüter schmackhaft machen. Zunächst scheint der Plan aufzugehen: Die Verkaufsraten in der Gegend steigen kontinuierlich an. Allerdings droht das Rollenspiel immer wieder aufzufliegen, und bald kommt es in der Scheinfamilie zu allerlei Komplikationen.

20:15 Uhr, kabel eins, Operation: Broken Arrow, Actionthriller

Vic Deakins (John Travolta) und Riley Hale (Christian Slater) sind Elitepiloten der US-Luftwaffe, Freunde - und Hobbyboxer. Vic erteilt Riley eine schmerzhafte Lektion in Sachen Faustkampf. Am selben Tag müssen sie einen Übungsflug absolvieren - mit dem strenggeheimen B-3 Stealth-Bomber. Ihre Ladung: zwei Atombomben. Deakins und Komplizen bringen die Bomben in ihre Gewalt. Sie wollen die Regierung erpressen. Zwischen den Freunden kommt es zu einem gnadenlosen Kampf.

20:15 Uhr, SWR/SR, St. Josef am Berg: Stürmische Zeiten, Heimatkomödie

Um ein besseres Konzept für den geplanten Nationalpark vorzulegen, engagiert die frischgebackene Bürgermeisterin und junge Mutter Svea (Paula Kalenberg) den Naturschutzexperten Martin Gollan. Schwiegervater Joseph (Harald Krassnitzer), Bürgermeister im Nachbardorf und Sveas Kontrahent, scheint ihr jedoch immer einen Schritt voraus zu sein. Unterdessen werden sowohl Sveas Mann Peter wie auch ihr Assi Igor von der Vergangenheit eingeholt...