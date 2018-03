20:15 Uhr, VOX, The Best of Me - Mein Weg zu Dir, Melodram

Dawson (James Marsden) und Amanda (Michelle Monaghan) verlieben sich in der High School ineinander und sind von da an ein unzertrennliches Liebespaar. Ihre Familien könnten unterschiedlicher nicht sein. Amanda kommt aus einer wohlhabenden Südstaatenfamilie, während Dawson auf einem verwahrlosten Anwesen mitten in den Sumpfwäldern haust. Er lebt mit einer Gang von Kriminellen, deren Anführer sein gewalttätiger Vater Tommy ist. Schließlich ist es Dawsons Vater, der das junge Glück zerstört und auseinandertreibt. Nach 21 Jahren treffen sich Amanda und Dawson in ihrer Heimatstadt wieder. Die Zusammenkunft geschieht jedoch nicht zufällig.

20:15 Uhr, Das Erste, Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung, Show

Florian Silbereisen bereitet ganz "Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung" vor! Gemeinsam mit Stars wie Helene Fischer, Roland Kaiser, Michelle, KLUBBB3, Beatrice Egli und vielen anderen plant er die geheimnisvolle Live-Show. Florian Silbereisen: "Ich darf wirklich nichts verraten! Wir müssen alles ganz heimlich vorbereiten, damit die große Schlager-Überraschung gelingt. Darum haben wir vor dieser Show alle ein bisschen mehr Lampenfieber als sonst."

20:15 Uhr, 3Sat, Der Vorleser, Drama

Im Nachkriegsdeutschland der späten 1950er-Jahre begegnet der 15-jährige Gymnasiast Michael (Ralph Fiennes) der 36-jährigen Straßenbahn-Schaffnerin Hanna (Kate Winslet). Das "Jungchen" beginnt mit der wortkargen Frau eine Affäre, die um ein scheinbar albernes Spiel kreist. Hanna geht nur mit ihm ins Bett, wenn er ihr aus seinen Schulbüchern vorliest: Homer, Tschechow, D.H. Lawrence. Sie lauscht mit gespannter Aufmerksamkeit. Die Unbeschwertheit dauert einen Sommer, dann verschwindet Hanna spurlos.

20:15 Uhr, RTL II, Sterben für Anfänger, Schwarze Komödie

Die Trauerfeier für das Familienoberhaupt, deren Organisation auf den Schultern des ältesten Sohnes Daniel (Matthew Macfadyen) ruht, entwickelt sich zu einer Aneinanderreihung von Pannen und peinlichen Enthüllungen. Zuerst wird ein falscher Sarg mit fremder Leiche geliefert, dann sind dubiose Pillen im Umlauf und zu allem Überfluss taucht auch noch der vermeintliche Liebhaber des Verstorbenen auf. Aber es kann noch schlimmer kommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Ice Age 4 - Voll verschoben, Digitrickabenteuer

Faultier Sid kann sich im letzten Moment gemeinsam mit Mammut Manny und Tiger Diego auf eine Eisscholle retten, als die Kontinente durch einen Kataklysmus auseinander gewirbelt werden. Von ihren Artgenossen getrennt treiben die drei ungewöhnlichen Freunde über die Meere. Dabei machen sie die Bekanntschaft von allerlei exotischen Meeresbewohnern.