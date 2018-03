20:15 Uhr, ZDF: Bella Block: Am Abgrund, Krimi

Als vor ihren Augen Staatsanwalt Mehlhorn ermordet wird, begibt sich Bella Block ( Hannelore Hoger) ein allerletztes Mal auf die Tätersuche und gerät dabei selbst in höchste Gefahr. Die Ermittlungen führen Kommissar Schnaak (Rainer Bock) und Bella in einen Sumpf aus Korruption und Amtsmissbrauch in den Reihen der Hamburger Justiz und einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Wem war Mehlhorn zu dicht auf der Spur, dass er sterben musste?

20:15 Uhr, Sat.1: Die Schadenfreundinnen, Komödie

Carly (Cameron Diaz) denkt, sie sei in einer glücklichen Beziehung mit Mark (Nikolaj Coster-Waldau) - bis sie auf dessen Ehefrau Kate (Leslie Mann) trifft. Wie sich herausstellt, verbindet die beiden mehr als nur derselbe Mann, wodurch eine außergewöhnliche Freundschaft entsteht. Schnell kommen sie dahinter, dass ihr Schwerenöter noch eine dritte Geliebte (Kate Upton) hat, die kurzerhand mit ins Boot geholt wird. Bald beginnen die "Schadenfreundinnen", Rachepläne zu schmieden.

20:15 Uhr, ProSieben: Schlag den Henssler, Kochshow

In dem wohl härtesten TV-Duell Deutschlands stehen bei "Schlag den Henssler" jeweils drei unbekannte Kandidaten zur Auswahl. Das TV-Publikum bestimmt per Tele-Voting, wer gegen Steffen Henssler antreten soll. In bis zu 15 Spielrunden kämpft der Star-Koch gegen seinen Gegner um mindestens 250.000 Euro. Gewinnt Steffen Henssler, wandert das Geld in den Jackpot für die folgende Ausgabe.

20:15 Uhr, RTL II: Die Wutprobe, Komödie

Ein Gerichtsbeschluss verurteilt den sanftmütigen Angestellten Dave Buznik (Adam Sandler) dazu, bei dem durchgeknallten Therapeuten Dr. Buddy Rydell (Jack Nicholson) ein Anti-Aggressionstraining zu absolvieren. Dieser erweist sich als launischer Psychopath und hat alles andere als normale Methoden, seine Patienten zu heilen. Dave erlebt fortan die Hölle auf Erden!

22:30 Uhr, RTL: Stars im Spiegel - Sag mir, wie ich bin!, Show

"Ich weiß, wer ich bin und wie ich auf andere Menschen wirke". Das behaupten Michael Wendler, Sophia Vegas, Oliver Pocher und Stefan Mross. Doch wer von ihnen kann am besten einschätzen, was andere von ihm halten? Sonja Zietlow hält den Stars in der neuen Show "Stars im Spiegel - Sag mir, wie ich bin" den Spiegel vor. Ihr zur Seite steht Lutz van der Horst. Welcher Promi liegt mit seiner Einschätzung richtig - und wer liegt komplett daneben?