20:15 Uhr, RTL: Deutschland sucht den Superstar - Die erste Mottoshow, Castingshow

Nur die besten Kandidaten ziehen in die spannenden Live-Mottoshows ein, wo sie in den unterschiedlichsten musikalischen Themen ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen müssen. Denn jede Show stellt andere Herausforderungen an die Kandidaten. Ab der ersten Show bestimmen wieder alleine die Zuschauer per Telefon- und SMS- Voting, welche Kandidaten eine Runde weiter sind. Das Voting-Ergebnis wird direkt im Anschluss an die Live-Show verkündet.

20:15 Uhr, VOX: Mädelsabend, Komödie

Der Freund ist weg, der Karrieresprung missglückt, da hilft Nachrichtensprecherin Meghan Miles (Elisabeth Banks) nur noch ein Mädelsabend. Der sehr tiefe Blick ins Glas beschert der hübschen Blondine schließlich einen One-Night-Stand mit einem durchaus attraktiven Unbekannten und eine irrwitzige Odyssee quer durch Los Angeles ganz ohne Papiere und Geld, aber mit lauter schrägen Vögeln. Von sympathischen Crack-Dealern und einem unverschämten Busfahrer bis hin zu einem orthodoxen Juden, der sie für eine vom Teufel geschickte Versuchung hält. Und schließlich sind ihr auch noch zwei mäßig intelligente Cops auf den Fersen.

20:15 Uhr, Das Erste: Verstehen Sie Spaß?, Show

Guido Cantz meldet sich zurück und präsentiert die erste "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe des Jahres. Bekannte Stars sind darin als Lockvogel zu sehen oder werden selbst reingelegt. Zum Beispiel die Zwillinge Lisa und Lena - sie sind durch die Online-Plattform www.musical.ly berühmt geworden und zählen heute zu Deutschlands Top-Influencerinnen. Aber nicht nur in den sozialen Medien kann man die beiden erleben, sondern auch bei "Verstehen Sie Spaß?". In der neuesten Ausgabe stellen die 15-Jährigen als Lockvögel eindrucksvoll unter Beweis, dass sie alles andere als harmlos sind und treiben arglose Friseure zur Verzweiflung.

20:15 Uhr, ProSieben: Southpaw, Boxerdrama

Billy Hope (Jake Gyllenhaal) hat es geschafft. Seit vier Jahren ist er amtierender Boxweltmeister und somit am Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Er genießt den Erfolg und führt mit seiner Familie ein sorgenfreies Leben - bis der plötzliche Tod seiner Frau Billys Welt auf den Kopf stellt. Der Boxer fällt daraufhin in ein tiefes Loch und droht dabei alles zu verlieren. Mit der Hilfe von Trainer Tick (Forest Whitaker) will Billy sich zurück an die Spitze kämpfen.

20:15 Uhr, Sat.1: Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt, Abenteuerkomödie

Bis an den Rand der Welt und darüber hinaus müssen Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) und Captain Barbossa (Geoffrey Rush) segeln, um Jack Sparrow (Johnny Depp) aus dem Land der Toten zurückzuholen. Währenddessen treibt Lord Beckett (Tom Hollander) mit Hilfe von Davy Jones (Bill Nighy) seinen Krieg gegen die Piraten voran. Nur eine einzige, verzweifelte Möglichkeit scheint es zu geben, dem verfluchten Kapitän des Fliegenden Holländers Einhalt zu gebieten. Aber wer wäre schon so verrückt, dieses Wagnis wirklich einzugehen?