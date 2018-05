20:15 Uhr, VOX, Voll abgezockt, Komödie

Sandy Patterson ( Jason Bateman) traut seinen Augen kaum, als er sein Konto checkt und dieses komplett leergeräumt ist. Als er dann auch noch verhaftet wird und die Polizei ihm mitteilt, dass er mit Haftbefehl gesucht wird, ist die miese Masche des wahren Täters durschaut: Anscheinend nutzt eine wohlgeformte Blondine Diana (Melissa McCarthy) Sandys Identität. Der empörte Sandy macht sich auf nach Florida, um die Trickbetrügerin zu stellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Utta Danella: Die Himmelsstürmer, Liebesfilm

Kioskbesitzerin Caro (Jule Ronstedt) hat ihre Schwierigkeiten mit Zahlen immer geschickt verheimlicht, doch dank ihrer chaotischen Buchhaltung droht nun die Insolvenz. Verschämt meldet die alleinerziehende Mutter sich in einem Rechenkurs an, um das kleine Einmaleins nachzuholen. Ihr Mathematiklehrer Florian (Alexander Beyer), ein etwas versponnener junger Astrophysiker, überspringt leider die Grundrechenarten und beginnt gleich mit der Relativitätstheorie. Caro ist mit den Nerven am Ende, doch dann wird ihr klar, dass sie und Florian eine gemeinsame Leidenschaft teilen.

20:15 Uhr, Sat.1, Alvin und die Chipmunks: Road Chip, Komödie

Alvin und seine Streifenhörnchen-Crew sorgen einmal mehr für ordentlich Chaos: Dieses Mal wollen sie verhindern, dass Dave (Jason Lee) seiner neuen Freundin Samantha (Kimberly Williams-Paisley) in Miami einen Heiratsantrag macht. Mit von der Partie ist Samanthas Sohn Miles (Josh Green), der ebenfalls nichts von einer Heirat der beiden hält. Also begibt sich das Quartett auf einen turbulenten Road-Trip Richtung Florida. Was die Truppe nicht weiß: Der Verlobungsring in Daves Gepäck ist nicht für Samantha...

20:15 Uhr, Sat.1 Gold, Großer Mann ganz klein!, Komödie

Ina Hofmann (Felicitas Woll) ist eine schüchterne alleinerziehende Mutter, die als Sekretärin bei einem Spielzeughersteller arbeitet. Von den Kollegen wird sie gemobbt, und obendrein bekommt sie auch noch einen unsympathischen neuen Chef namens Alex (Stephan Luca). Doch dann wendet sich das Blatt: Alex schrumpft wundersamerweise auf die Größe einer Spielzeugfigur. Ina muss ihm nun helfen, denn eine für die Firma überlebenswichtige Präsentation steht an. Schafft sie es, über sich selbst hinauszuwachsen?

20:15 Uhr, RTL II, Das Streben nach Glück, Aufsteigermelodram

San Francisco in den 1980er-Jahren. Der selbstständige Handelsvertreter Chris Gardner (Will Smith) verfügt zwar über Intelligenz und Talent, er hat aber kein Glück. Es fällt ihm schwer, seine Familie finanziell über Wasser zu halten. Nachdem ihn seine Frau Linda (Thandie Newton) verlässt, brechen harte Zeiten für Chris und seinen Sohn Christopher (Jaden Smith) an. Sie müssen ihr Apartment räumen und stehen nun auf der Straße. Doch Chris gibt nicht auf. Er beginnt ein unbezahltes Praktikum bei einer angesehenen Investmentbank - der beste Praktikant bekommt einen Arbeitsvertrag.