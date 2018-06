20:15 Uhr, RTL, Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank, Show

Die großen Schulferien stehen vor der Tür. Vorher fragt Oberlehrer Daniel Hartwich aber noch einmal das Wissen von Prominenten ab. In der Klasse sitzen u. a. Joachim Llambi, Panagiota Petridou und Pietro Lombardi. Was war noch mal der Satz des Pythagoras? Und wer war nochmal Effi Briest? Welcher Promi wird das Klassenziel erreichen? Wer ist stets bemüht, muss aber trotzdem nachsitzen?

20:15 Uhr, Das Erste, Schlager, Stars und Sterne - Die Schlossparty in Österreich, Musikshow

So prachtvoll und romantisch hat Florian Silbereisen den Schlager noch nie gefeiert - mit Wunderkerzen und Feuerwerk, mit Lampions und Lichterketten. Im Park von Schloss Kaps in Kitzbühel begrüßt er Andreas Gabalier, Andy Borg, Angelo Kelly & Family, Klubbb3, Ben Zucker, Michelle und viele weitere Stars. Die Zuschauer können sich auf viele Hits zum Mitsingen freuen - von "Griechischer Wein" bis "Hulapalu" - aber natürlich auch auf die lang ersehnten neuen Hits von Andreas Gabalier!

20:15 Uhr, ProSieben, Unfriend, Internet-Horror

Die Psychologiestudentin Laura (Alycia Debnam-Carey) teilt ihr Leben mit über 800 Freunden in den sozialen Netzwerken. Eines Tages erhält sie eine Anfrage von Marina (Liesl Ahlers), einer Einzelgängerin, die keinen einzigen Freund auf Facebook hat. Laura nimmt die Anfrage an, bereut es aber schon bald, denn Marina ist extrem zudringlich. Nachdem Laura sich immer mehr von ihr belästigt fühlt, entfernt sie sie aus ihrer Freundesliste. Marina nimmt sich daraufhin das Leben und setzt damit einen grausigen Fluch in Gang.

20:15 Uhr, NDR, Sophie kocht, Komödie

"Was ist denn nur los mit mir?" fragt sich die 37-jährige Sophie (Annette Frier) nicht zum ersten Mal. Ihre Ehe mit Bürohengst Hubertus (Hans-Jochen Wagner) ist in Routine erstarrt, die Erziehung ihrer drei heranwachsenden Kinder und das Engagement für den eigenen Catering-Service wachsen der Hausfrau und Unternehmerin über den Kopf. Als dann plötzlich lukrative Aufträge am laufenden Band eintrudeln, ihr der prominente Musiker Marc Terenzi Avancen macht und Hubertus beschließt, ein Jahr berufliche Auszeit zu nehmen, um sich ganz der Familie zu widmen, stößt Sophie endgültig an ihre Grenzen: Midlife-Krisenalarm!

20:15 Uhr, ZDFneo, Geister der Vergangenheit, Geisterhorror

London nach dem Ersten Weltkrieg. Viele Frauen und Mütter haben ihre Liebsten auf dem Schlachtfeld verloren. Eine gute Zeit für Betrüger, die den Hinterbliebenen für Geld einen Kontakt zu den Toten vorgaukeln. Die kühle Wissenschaftlerin Florence Cathcart (Rebecca Hall) soll den mysteriösen Tod eines Internatsschülers aufklären. Doch dann passieren Dinge, die sich nicht mehr erklären lassen. Der Fall führt die emanzipierte Frau an ihre Grenzen. Treibt tatsächlich ein Geist sein Unwesen in dem Internat?