20:15 Uhr, Das Erste, Mensch Jürgen! von der Lippe wird 70, Geburtstagsshow

Einer der größten deutschen Entertainer wird 70 Jahre alt. Jürgen von der Lippe ist gespannt auf die große Samstagabendshow zu seinem Geburtstag, denn diesmal weiß der Showexperte selbst noch nicht, was ihn erwartet. Zu Gast sind: Annette Frier, Jürgen Vogel, Horst Lichter, Chris Tall, Ina Müller, Carolin Kebekus, Andreas Gabalier, Karl Dall, Marijke Amado, Michael Schanze, Johannes Oerding, Henry Maske, Marc Weide, Marcel Nguyen, Jane Comerford und das WDR Funkhausorchester.

20:15 Uhr, RTL, Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank, Show

Die großen Schulferien stehen vor der Tür. Dann heißt es für sechs Wochen kein Lernen, keine Lehrer und endlich Zeit für die Dinge, die wirklich Spaß machen. Vorher fragt Oberlehrer Daniel Hartwich in der Show "Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank" aber noch einmal das Wissen von Prominenten ab. In der Klasse sitzen u. a. Chris Tall, Panagiota Petridou, Andrea Kiewel, Jenny Frankhauser und Ingolf Lück.

20:15 Uhr, Sat.1, Stirb langsam 4.0, Actionthriller

Der skrupellose Thomas Gabriel (Timothy Olyphant), ein ehemaliger Pentagon-Sicherheitsexperte, plant zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli, sämtliche Computernetzwerke des Landes zu kappen und so die USA lahmzulegen. John McClane ( Bruce Willis) soll Gabriel stoppen, da alle anderen Versuche, das Komplott zu verhindern, fehlschlagen. Mit der Hilfe von Hacker Matt (Justin Long) legt McClane los. Schon bald entwickelt sich eine wilde Jagd, in die auch McClanes Tochter Lucy hineingezogen wird.

20:15 Uhr, ZDFneo, Jungfrau (40), männlich, sucht..., Komödie

Der tollpatschige Andy (Steve Carell) führt ein zurückgezogenes, aber zufriedenes Leben: Er hat einen Job in einem Elektrofachgeschäft und seine Freizeit vertreibt er sich mit seinen geliebten Actionfiguren und Videospielen. Nur bei den Frauen hatte der 40-Jährige bislang kein Glück. Eines Abends laden ihn seine Arbeitskollegen überraschend zu einem Pokerabend ein. In geselliger Runde prahlen die Männer mit ihren Bettgeschichten. Als Andy passen muss, merken die anderen schnell, dass er noch Jungfrau ist. Das geht in den Augen seiner Kollegen natürlich gar nicht - eine Frau muss her!

20:15 Uhr, VOX, Hangover 2, Komödie

Stu (Ed Helms) möchte seine Verlobte Lauren (Jamie Chung) heiraten und sich und seine Freunde entsprechend gesittet präsentieren. Doch er hat die Rechnung ohne seine chaotischen Kumpels Phil (Bradley Cooper), Alan (Zach Galifianakis) und Doug (Justin Bartha) gemacht. Am Tag vor der Hochzeit feiern sie gemeinsam mit Teddy (Mason Lee), dem kleinen Bruder der Braut, Junggesellenabschied. Am nächsten Morgen hat Alan eine Glatze, Stu eine Tätowierung im Gesicht, ein Affe weicht nicht mehr von ihrer Seite und Teddy ist spurlos verschwunden.