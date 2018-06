20:15 Uhr, VOX, Evan Allmächtig, Komödie

Evan Baxter ( Steve Carell) ist der Sprung vom kleinen Nachrichtensprecher eines lokalen Senders in New York zum Kongressabgeordneten in Washington gelungen. Dass er von Gott persönlich dazu angehalten wird, einer Sintflut vorzubeugen und als moderner Noah eine Arche zu bauen, passt nicht ganz in seine Pläne. Doch als unvermittelt sein Bart zu wachsen beginnt und auch andere Vorzeichen eintreten, erkennt Evan, dass er nicht seinem Land, sondern der ganzen Menschheit dienen muss.

20:15 Uhr, ProSieben, Margos Spuren, Jugenddrama

Quentin (Nat Wolff) hat schon lange ein Auge auf das rätselhafte Mädchen von nebenan geworfen. Ihr Name ist Margo ( Cara Delevingne). Als die zwei eine Leiche entdecken, beginnt ihre Reise. Als neun Jahre später ein gemeinsames nächtliches Abenteuer folgt, versinkt Quentin - auch Q genannt - immer mehr in den Mysterien rund um Margo und ihr plötzliches Verschwinden. Er macht sich auf die Suche nach ihr...

20:15 Uhr, RTL, Dieter Bohlen - Die Mega-Show, Show

RTL feiert den erfolgreichsten Produzenten und Fernsehjuror Deutschlands. Zahlreiche Gäste wie Dieters Jurykollege Bruce Darnell und viele Überraschungen versprechen einen unterhaltsamen Abend. Eine der Überraschungen ist sicherlich die Premiere der Neufassung des "DSDS"-Nr.1-Hits "We Have A Dream" in einer völlig neuen Hitversion. Dieter Bohlen selbst wird im Studio die verrücktesten und lustigsten Geheimnisse seiner Musikkarriere ausplaudern.

20:15 Uhr, RTL II, Der Mann in der eisernen Maske, Mantel-und-Degen-Abenteuer

Frankreich, Anfang des 18. Jahrhunderts - die Verschwendungssucht König Ludwigs XIV. (Leonardo DiCaprio) hat das Land in große finanzielle Not gestürzt. Auch die Musketiere Athos (John Malkovich), Porthos (Gérard Depardieu) und Aramis (Jeremy Irons) sind von ihm abgefallen - einzig D'Artagnan (Gabriel Byrne) ist dem Sonnenkönig weiterhin treu ergeben. Die drei Kampfgefährten befreien den geheimnisvollen, maskierten Zwillingsbruder des Königs aus dem Verlies und planen mit dessen Hilfe den Sturz des Tyrannen.

20:15 Uhr, ZDFneo: Notting Hill, Romanze

Als Anna (Julia Roberts) Scott Williams (Hugh Grant) Buchladen betritt, ist er überglücklich - denn sie ist ein Superstar und er ein Fan. Als er ihr jedoch ein Glas Orangensaft übers T-Shirt kippt ist er blamiert. William kann Anna nicht vergessen, und als sie tatsächlich anruft und eine Nachricht hinterlässt, er solle sie im Hotel Ritz besuchen, kauft William Blumen und eilt dorthin. Doch was er sich als eine Begegnung unter vier Augen vorgestellt hat, ist etwas völlig anderes.