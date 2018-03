20:15 Uhr, RTL, Ant-Man, Actionkomödie

Der smarte Superdieb Scott Lang (Paul Rudd) besitzt, dank eines Spezialanzugs von Dr. Henry "Hank" Pym (Michael Douglas), die Fähigkeit auf Ameisengröße zu schrumpfen und seine Kräfte zu vervielfachen. Damit Pyms ausgefallene Technologie nicht weiter militärisch genutzt wird, beauftragt dieser den Trickbetrüger Lang, seinen skrupellosen Gegner Darren Cross (Corey Stoll) zu sabotieren und dessen Ant-Man-Spezialanzug zu entwenden. Doch Lang muss zuvor ein Superheldentraining absolvieren.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible: Tim Mälzer vs. Johannes King, Kochshow

Während es für Mälzer auf die Faförer Inseln und nach Frankreich geht, wartet auf Johannes King ein unbekanntes Gericht in Skutarisee (Montenegro) und in den USA in der schwarzen "Kitchen Impossible"-Box. Welcher Koch schneidet mit seinem feinen Gaumen und den Fähigkeiten am Herd beim Wettstreit um Ruhm und Ehre am besten ab?

20:15 Uhr, ProSieben, Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens, Historienaction

Lord Bartok (Morgan Freeman) nimmt sich dem jungen Kommandanten Raiden (Clive Owen) an, den er wie einen Sohn behandelt, und macht ihn zum Obersten seiner Garde. Als Lord Bartok jedoch den kaiserlichen Fürsten Gezza Mott (Aksel Hennie) gegen sich aufbringt, gerät er in Gefangenschaft. Raiden wird daraufhin auserkoren, Lord Bartoks Hinrichtung zu vollziehen. Gemeinsam mit einem Heer loyaler Krieger zieht er los, um seinen Meister zu rächen.

20:15 Uhr, ZDF, Katie Fforde: Familie auf Bewährung, Familienfilm

Nichts liegt Verlagslektorin Jane Grant (Ann-Kathrin Kramer) ferner als ein Urlaub mit dem Wohnmobil, auch wenn ihr Mann Clark (Thomas Heinze) endlich seinen Traum vom Familienabenteuer in der Wildnis verwirklichen möchte. Erst als Janes New Yorker Chefin sie zu feuern droht, weil Bestsellerautor John Dwyer aufgrund ihrer Kritik an seinem neuen Roman den Verlag wechseln will, macht Jane sich plötzlich für den Roadtrip stark: Sie muss Dwyer in den Wäldern Neuenglands aufspüren.

20:15 Uhr, RTL II, Miss Bodyguard, Actionkomödie

Die penible, verklemmte Polizistin Cooper (Reese Witherspoon) soll die lebenslustige, temperamentvolle Frau eines Drogenbosses (Sofía Vergara) beschützen, die als Zeugin im Prozess gegen Mitglieder des Kartells aussagen soll. Sie können sich nicht riechen, müssen aber gegen Gangster und korrupte Cops zusammenhalten.