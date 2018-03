20:15 Uhr, ZDF, Venus im vierten Haus, Komödie

Die Münchner Lektorin Gitti Kronlechner (Adele Neuhauser) hat nach ihrer Scheidung ihr Leben auf Eis gelegt, bis sie sich, angefeuert von einer günstigen Sternenkonstellation, in ein Survival-Camp stürzt. Mit diesem mutigen Schritt überrascht Gitti alle. Am meisten sich selbst. Bisher kannte sie nur Indoor-Survival. Das Natur-Abenteuer mischt Gittis Weltsicht auf, zumal ihre Venus, wie es das Horoskop versprochen hat, nicht umsonst im vierten Haus steht.

20:15 Uhr, RTL, Baymax - Riesiges Robowabohu, Digitrick-Abenteuer

Der Teenager Hiro lebt in der Metropole San Fransokyo. Mit seinem besten Freund, dem tollpatschigen Medizin-Roboter Baymax - eine Art aufblasbarer Marshmallow, macht sich der Junge auf die Suche nach dem Mörder seines Bruders Tadashi. Um den Bösewicht zu stoppen, welcher nun auch die Stadt bedroht, gründet das ungewöhnliche Duo mit Tadashis Kommilitonen ein Superhelden-Team: "Big Hero 6". Das Schicksal San Fransokyos liegt in ihren Händen.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible: Tim Mälzer vs. Christian Bau, Kochduell

Dieses Mal treten in der Koch-Competition Tim Mälzer und Christian Bau gegeneinander an. Während es für Mälzer nach Baiersbronn (Deutschland) und Amsterdam (Niederlande) geht, wartet auf Christian Bau ein unbekanntes Gericht in Köln (Deutschland) und Accra (Ghana) in der schwarzen "Kitchen Impossible"-Box. Welcher Koch schneidet mit seinem feinen Gaumen und den Fähigkeiten am Herd beim Wettstreit um Ruhm und Ehre am besten ab?

20:15 Uhr, ProSieben, Bridge of Spies: Der Unterhändler, Thriller

Amerika schreibt das Jahr 1957 und der Kalte Krieg ist in vollem Gange, als Rechtsanwalt James Donovan (Tom Hanks) mit einem heiklen Fall betraut wird. Er soll als Pflichtverteidiger den sowjetischen Spion Rudolf Abel (Mark Rylance) vor Gericht vertreten, was nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Familie in Gefahr bringt. Außerdem soll er für die CIA nach Ost-Berlin fliegen, um Abel gegen den Piloten Gary Powers (Austin Stowell) auszutauschen.

20:15 Uhr, RTL II, Eclipse - Biss zum Abendrot, Vampirromanze

Kaum haben Edward (Robert Pattinson) und Bella (Kristen Stewart) wieder zueinander gefunden, ist ihr gemeinsames Glück schon wieder in Gefahr. Grund dafür ist Werwolf Jacob (Taylor Lautner), der seine große Liebe Bella um keinen Preis aufgeben will und beschließt, um sie zu kämpfen. Mit seinen Unternehmungen, sie für sich zu gewinnen, stürzt er Bella in ein großes Liebes-Wirrwarr, ein Kuss zwischen den beiden scheint das Gefühls-Chaos perfekt zu machen. Empfindet sie etwa mehr für den attraktiven Werwolf, als sie sich eigentlich eingestehen will?