20:15 Uhr, RTL, Alles steht Kopf, Digitaltrickkomödie

In Rileys Welt steht alles Kopf. Als sie und ihre Eltern umziehen, geraten ihre Gefühle außer Kontrolle: Neues Zuhause, neue Schule und neue Begegnungen, das alles muss die 11-Jährige erst einmal verarbeiten. Begleitet wird Rileys Weg in die Erwachsenenwelt von fünf Emotionen: Freude, Angst, Zorn, Abscheu und Traurigkeit. Diese müssen von der Kommandozentrale in Rileys Kopf gesteuert werden, damit sie auch nicht aus dem Gleichgewicht geraten.

20:15 Uhr, VOX, Das perfekte Dschungel Dinner, Kochwettstreit

Kamelhirn, Straußenzeh und Kakerlaken-Shake - richtig lecker fanden die diesjährigen Kandidaten von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' die Spezialitäten des australischen Dschungels nicht. Ob Matthias Mangiapane, Tatjana Gsell, Jenny Frankhauser und Daniele Negroni selbst jedoch mehr als nur Reis und Bohnen kochen können, stellt VOX beim Dschungel-Spezial von 'Das perfekte Promi Dinner' auf die Probe.

20:15 Uhr, ProSieben, Fack Ju Göhte 2, Komödie

Zeki Müller ( Elyas M'Barek), mittlerweile Lehrer auf der Goethe-Gesamtschule, ist urlaubsreif, denn frühes Aufstehen, Korrigieren von Klassenarbeiten und nervige Teenager sind überhaupt nicht sein Ding. Die von Rektorin Gerster (Katja Riemann) vorgeschlagene Exkursion nach Thailand kommt also wie gerufen. Leider muss Herr Müller während des "Urlaubs" jedoch die Terror-Klasse 10b beaufsichtigen.

20:15 Uhr, Sat.1, Fluch der Karibik, Thriller

Schon als Kind hat Gouverneurstochter Elizabeth (Keira Knightley) dem Waisenjungen Will Turner (Orlando Bloom) das Leben gerettet - als sie ihm ein Medaillon abnahm, das ihn sonst als Piraten entlarvt hätte. Jahre später haben sich die beiden ineinander verliebt, aber dann taucht der grausame Pirat Barbossa (Geoffrey Rush) auf und entführt die hübsche Elizabeth. Nur mit dem schlitzohrigen Freibeuter Jack Sparrow (Johnny Depp) an seiner Seite nimmt Will die Verfolgung auf und erkennt, dass er es nicht mit normalen Piraten zu tun hat.

20:15 Uhr, Tele 5, Rob Roy, Abenteuerepos

Rob Roy (Liam Neeson) ist ein ehrbarer Schotte. Doch sein Clan in den Highlands ist arm, Roy muss den geldgierigen Marquis um Geld bitten. Als der Überbringer ermordet und ausgeraubt wird, will der Marquis trotzdem den Kredit von Roy zurück. Die Alternative: Roy soll einen anderen Adligen in Misskredit bringen. Als Roy sich weigert, wird sein Leben zur Qual.