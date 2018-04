20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Die Inselbegabung, Familienkomödie

Ella Schön ( Annette Frier) erbt nach dem Tod ihres Mannes nicht nur ein Haus auf Fischland nebst Schulden, sondern auch Christina (Julia Richter) samt Kinder, die in diesem Haus leben. Von der Konfrontation mit der anderen Frau ihres Mannes überfordert, macht Ella, was sie immer tut, wenn Gefühle ins Spiel kommen: auf Autopilot schalten und stoisch geradeaus gehen. Ella hat Asperger und dadurch Schwierigkeiten im sozialen Miteinander. Sie will die Familie so schnell wie möglich aus dem Haus haben, das Gebäude verkaufen und wieder zurück in ihr altes Leben, das ihr Sicherheit gibt.

20:15 Uhr, RTL, A World Beyond, Sci-Fi-Abenteuer

Ganz zufällig entdeckt Casey (Britt Robertson) einen Button, der ihr Einblicke in eine futuristische Parallelwelt gewährt. Um dem Geheimnis dieses Universums auf die Spur zu kommen, macht sie sich auf die Suche nach dem ehemaligen Wunderkind Frank (George Clooney). Der Erfinder lebt zurückgezogen und lässt Casey nur widerwillig in sein Haus. Aber als Männer das Mädchen jagen, hilft er der Teenagerin, den Schritt in die Zukunft zu schaffen.

20:15 Uhr, RTL II, Magic Mike, Drama

Der 30-jährige Mike Lane (Channing Tatum) lebt in Florida ein unbeschwertes Leben. Während er sich tagsüber mit kleinen Jobs über Wasser hält, verdreht er nachts als Stripper "Magic Mike" den Frauen reihenweise die Köpfe. Eines Nachts folgt ihm der 19-jährige Adam (Alex Pettyfer) in den Club. Aus Not am Mann schickt der Besitzer des Striplokals Adam auf die Bühne, wo der Teenager durch seine unerfahrene Art bei den Ladies punktet. Profi Mike lehrt den Jungtänzer das Geschäft und lernt dabei Adams Schwester Brooke (Cody Horn) kennen. Brooke steht der Stripperei sehr kritisch gegenüber und zum ersten Mal beginnt Mike, seinen Job zu überdenken.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Thrillerkrimi

Am Ufer des Allegheny River in Pittsburgh erschießt ein Scharfschütze im Abstand von Sekunden fünf Menschen. Die ermittelnde Polizei-Einheit findet am Tatort einen Fingerabdruck, der zum ehemaligen US-Army-Sniper James Barr (Joseph Sikora) führt. Dieser spricht bei seiner Vernehmung allerdings kein Wort und fordert stattdessen nur "Holt Jack Reacher!". Reacher (Tom Cruise) ist ein legendärer Ex-Militärpolizist, der früher schon einmal mit Barr zu tun hatte. Als Reacher den Fall untersucht, gerät er selbst in Verdacht, an den scheinbar wahllosen Morden beteiligt zu sein.

22:55 Uhr, ProSieben, Son of a Gun, Thriller

Der 19-jährige JR (Brenton Thwaites) muss für sechs Monate hinter Gitter. Dort findet er in Brendan Lynch (Ewan McGregor), einem der berüchtigtsten Verbrecher Australiens, einen Freund und persönlichen Beschützer im rauen Gefängnisalltag. Doch dessen Obhut hat einen Preis: JR soll nach seiner Entlassung Brendan Lynchs Gang bei einem waghalsigen Raubüberfall unterstützen.