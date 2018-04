20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Gute Väter, schlechte Väter, Dramödie

Aus einem Hotel in Frühling erreicht Katja ein Anruf: Zwei Kinder sitzen allein im Speisesaal, seit ihre Eltern zu einer Bergtour aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt sind. Katja (Simone Thomalla) versucht, den 11-jährigen Nicky und die 14-jährige Paula zu beruhigen und übernachtet bei ihnen im Hotelzimmer. Doch auch am nächsten Morgen noch fehlt von den Eltern jede Spur. Kurzerhand nimmt Katja die beiden mit in ihr derzeit recht chaotisches Zuhause.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Tribute von Panem - The Hunger Games, Zukunftsthriller

In Panem werden alljährlich die "Hungerspiele" veranstaltet. Sie sollen die bettelarme Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstandes durch die reiche Hauptstadt, das Kapitol, erinnern. Zu den Kandidaten der tödlichen Hetzjagd, für die jeder Distrikt Panems zwei Kinder stellen muss, gehören in diesem Jahr auch Katniss ( Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson). Sie kämpfen um ihr Leben - und setzen dabei etwas Ungeahntes in Gang.

20:15 Uhr, RTL, Team Ninja Warrior, Actiongameshow

Heute treten diese Teams an: Swiss Made, Queen of Kingz, Gymletix, Obstacle Addicts, Die Turnbeutelvergesser, Ninjustins, Bezwinger der See, und die Flying Monkeys. Arleen Schüßler und Natalie Bärtschi gelten als zwei der stärksten Frauen der Staffel. Werden sie die hohen Erwartungen an sie erfüllen können? Unterschätzt werden könnte das Team "Die Turnbeutelvergesser" mit Kapitän Mirko Künstler.

20:15 Uhr, ProSieben, Django Unchained, Western

Broomhilda (Kerry Washington), die Ehefrau des Sklaven Django (Jamie Foxx), wurde von den Brittle-Brüdern verschleppt. Eines Tages wird Django vom Kopfgeldjäger Dr. Schultz (Christoph Waltz) unter seine Fittiche genommen. Er verspricht ihm Freiheit, wenn er ihm behilflich ist, die Bande zu finden - tot oder lebendig. Django willigt ein, nicht ahnend, dass vor ihnen ein langer Weg voller Blei und Blut liegt.

20:15 Uhr, RTL II, 50 erste Dates, Liebeskomödie

Der smarte Veterinär Henry Roth (Adam Sandler) lebt auf Hawaii als Playboy aus Passion - bis er eines Tages Lucy (Drew Barrymore) begegnet. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Dumm nur, dass Lucy seit einem Autounfall vor einem Jahr an einer Störung des Kurzzeitgedächtnisses leidet und sich nie daran erinnern kann, Henry schon einmal getroffen zu haben. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als ihr jeden Tag erneut den Hof zu machen und darauf zu hoffen, dass sie seine Gefühle immer wieder aufs Neue erwidert.