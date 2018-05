20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Wenn Kraniche fliegen, Dramödie

Katja Baumann (Simone Thomalla) ist gerade mit einem defekten Mähdrescher in einem Rapsfeld gestrandet, als ihr die achtjährige Lea (Elin Paasch) in die Arme taumelt. Das Mädchen klagt über starke Bauchschmerzen. Katja bringt Lea in die Klinik, wo das Mädchen auf eine Vergiftung hin behandelt wird. Leas Eltern leben als Aussteiger auf einem abgelegenen Hof und haben weder Telefon noch sonst nennenswerten Kontakt zur Außenwelt. Als Katja bei den Krugs eintrifft, findet sie die Mutter, Stefanie Krug (Julia Jäger), am Boden. Sie krümmt sich ebenfalls mit den Symptomen einer Vergiftung.

20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Secret Service, Actionfilm

Der Brite Harry Hart (Colin Firth) ist ein Agent der geheimen und regierungsunabhängigen Kingsman. Eines Tages trifft er auf Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater einst ebenfalls Mitglied der Kingsman war. Er nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), der mit einem ominösen Plan die Welt "retten" will.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Profi, Kochshow

Bei "Grill den Profi", moderiert von Ruth Moschner, heißt es heute: Profikoch Nelson Müller versus Kunstturner Philipp Boy, Schauspielerin Gesine Cukrowski und VOX-Hochzeitsexperte Frank Matthée alias Froonk. Unterstützt werden die prominenten Hobbyköche von Koch-Coach Robin Pietsch. Die Gerichte bewertet wie immer die erstklassige Jury um Manager und Genießer Reiner Calmund, Spitzenköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier Gerhard Retter.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1, Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen.

22:40 Uhr, ProSieben, Sherlock Holmes, Detektivthriller

Sherlock Holmes (Robert Downey jr.) löst mit Hilfe präziser Beobachtung und messerscharfer Kombinationsgabe jeden Fall, doch seine Marotten und teilweise illegalen Methoden machen es besonders seinem treuen Gefährten Dr. Watson (Jude Law) nicht immer leicht. Im Falle des diabolischen Ritualmörders Lord Blackwood (Mark Strong) wird die Genialität des Duos auf eine harte Probe gestellt: Obwohl der Serienkiller unter Zeugen durch den Strang exekutiert wurde, geht das Morden weiter.