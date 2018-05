20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Am Ende des Sommers, Dramödie

Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) hat Judith Kleinke (Adina Vetter) geholfen, zu ihrer Depression zu stehen. Auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch erleidet die Mutter nun einen folgenschweren Verkehrsunfall. Der Zufall will es, dass Katja mit Judiths Töchterchen Marie unterwegs ist, just in dem Moment, als sie an die Unfallstelle kommt. Wie soll sie sich verhalten? Unmöglich kann sie dem Kind, das ahnungslos im Auto sitzt, diese Nachricht überbringen. Die nun folgenden Stunden bringen Katja an ihre Grenzen.

20:15 Uhr, ProSieben, Transcendence, Science-Fiction-Drama

Dr. Will Caster ( Johnny Depp) arbeitet mit Herzblut daran, einen denkfähigen und zugleich zu Emotionen befähigten Computer zu erschaffen. Doch die Gruppe R.I.F.T. will einen solchen technischen Fortschritt verhindern und schießt aus Protest mit einer radioaktiv verseuchten Kugel auf ihn. Kann seine geliebte Frau Evelyn (Rebecca Hall) ihn retten, indem sie sein Gehirn, in den von ihm entwickelten Computer hochlädt?

20:15 Uhr, Sat.1, Die Tribute von Panem - Mockingjay, Teil 2

Die Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence kämpft weiterhin gegen das tyrannische System ihrer Welt: Als Katniss sich dazu bereiterklärt, als Symbol der Revolution - dem Spotttölpel - in der Öffentlichkeit aufzutreten, muss sie sich zahlreichen Schwierigkeiten stellen. Zwar sind die Distrikte gegen das Capitol vereint, aber Peeta ist nicht er selbst und die aufkommenden Kämpfe bedrohen das Schicksal aller. Der Traum von Freiheit und Frieden scheint für sie weit entfernt.

20:15 Uhr, RTL, Team Ninja Warrior Germany, Actiongameshow

Heute treten diese acht Teams an: Buzzinga, Taraxacum, Never give up, Sendtrain, Flying Socks, Indian Fire, Superdudes, und die Nordlichter. Gleich zu Beginn treten die beiden "Last Man Standing" (Teams Buzzinga & Taraxacum) gegeneinander an - doch es sind noch weitere starke Sympathieträger dabei: Das Familienteam der Heidls (Indian Fire) und die Flying Socks mit Gary Hines und Daniel Schmidt, der seine Freundin Antonia Quindel ins Team geholt hat.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Profi, Kochshow

Star-Trompeter Stefan Mross, Musikproduzent Mousse T. und Entertainer Wolfgang Lippert wollen heute bei "Grill den Profi", moderiert von Ruth Moschner, Profikoch Roland Trettl so richtig einheizen. Für den Kampf am Kochtopf steht den prominenten Kontrahenten Koch-Coach Juan Amador zur Seite. Ob die Promis dem Profi eins überbraten können, entscheidet wie immer die Jury um Reiner Calmund, Maria Groß sowie Gerhard Retter.