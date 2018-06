20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer auf Sizilien, Liebesfilm

Der internationale Weinhändler Reinhold (Sky du Mont) setzt auf Sandras (Henriette Richter-Röhl) Spürnase, die schon so manchen edlen Tropfen gefunden hat. Auf Sizilien soll es eine besondere Rebsorte sein. Als Sandra endlich fündig wird, durchkreuzt ein Schiffbrüchiger (Daniel Hoevels) zunächst ihre ehrgeizigen Pläne. "Robinson" nennt Sandra den Mann, den sie am Strand findet und rettet. Er hat sein Gedächtnis verloren, und im Krankenhaus erfährt sie, dass dieser Zustand noch einige Tage anhalten kann. Ihre Fürsorge gegenüber dem rätselhaften Mann löst in Sandra eine gewisse Zuneigung aus.

20:15 Uhr, ProSieben, Er ist wieder da, Satirische Komödie

Adolf Hitler (Oliver Masucci) findet sich im Jahr 2014 in Berlin wieder. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 hat sich die deutsche Gesellschaft grundlegend verändert, und Hitler muss sich zwischen der neuen Technik des Internets und zahlreichen Migranten zurechtfinden. Da ihn alle Menschen für einen Komiker halten, gewinnt er durch Medienauftritte an Beliebtheit. Die will er nutzen, um seinen Plan der Weltherrschaft weiter zu verfolgen.

20:15 Uhr, Sat.1, Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben, Actionthriller

Der Cop John McClane (Bruce Willis) ist wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Es verschlägt ihn nach Moskau, wo er seinen Sohn Jack (Jai Courtney) aus dem Gefängnis holen muss. Beim Anhörungstermin überschlagen sich die Ereignisse: Nach einer Explosion im Gerichtsgebäude flieht Jack mit dem mitangeklagten Russen Kamarov (Sebastian Koch). John folgt den beiden, aber auch eine Gruppe von schwerbewaffneten Gangstern ist ihnen dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, RTL II, Sleeping With Other People, Komödie

Lainey (Alison Brie) und Jake (Jason Sudeikis) lernen sich am College kennen und verbringen eine stürmische Nacht miteinander. Danach trennen sich ihre Wege, und erst zwölf Jahre später begegnen sie sich in einer Selbsthilfegruppe für Sexsüchtige wieder. Weder Lainey noch Jake haben es bisher lange in einer festen Beziehung ausgehalten und versuchen nun, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Da die beiden sich immer noch sympathisch sind, wollen sie wieder mehr Zeit miteinander verbringen - wobei Sex absolut Tabu sein soll. Ob das auf Dauer gutgeht?

20:15 Uhr, VOX, Grill den Profi, Kochshow

Spitzenkoch Nelson Müller stellt sich heute bei "Grill den Profi", moderiert von Ruth Moschner, Profitänzerin Otlile Mabuse, Bachelor Daniel Völz und Moderatorin Andrea Kiewel. Damit die Promis dem Profikoch so richtig einheizen können, bekommen sie von Koch-Coach Tony Hohlfeld Unterstützung. Die Gerichte werden wie immer von der Jury um Manager und Genießer Reiner Calmund, Spitzenköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier Gerhard Retter bewertet.